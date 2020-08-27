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【涼風有信Vincent@iM網欄】流年看金價走勢 2020年金價升至年底！

名人薈萃 09:01 2020/08/27

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大家好！過去這個星期大家應該過得不錯吧。

很高興自我的上期專欄刊出後，疫情的數字竟真的開始下跌。過去這個星期的確診人數，有一天甚至達至個位數的新低！看來隨著季節越踏入深秋，確診數字就越是舒緩。

這相信都跟我提出的「金弱補金亅有關。看來大家真的要高歌一曲「愛在深秋亅來慶祝一下。

不是說笑，其實唱譚校長的「愛在深秋亅真的可以抗疫醫病。事關這首歌是處於「深秋亅的歌，即是全年最金的時候；加上唱歌是用肺來唱，譚校長的八字屬強金命，唱他的歌，絕對是疫情下「鍊金補肺亅的最佳運動！比起吃任何冬蟲夏草，唱龍珠歌，更加有效。

好了。我在早前的專欄中講過，是「金弱」導至大家肺部出現毛病，所以衍生了今年的疫情。但原來「金弱亅除了會得病之外，還會影響金價的走勢。

市場來說，主導金價的元素，是黃金的供應量。黃金越稀少，價便越高；過多了，價格就會走低。

今年庚子年，庚金被子水所洩令金力轉弱。「金弱」就投資市場來看，代表黃金不足，所以金價就會上升。

這個理論除了可以套用在黃金上，在其他商品一樣可以。試留意過去一些木弱的年份，如 2010/2011 (庚寅/辛卯年) ，當木力轉弱，代表屬木產品稀少，農產品價格就會上升。該兩年是過去農產品的大牛市，原理都是一樣。

所以我預測今年金價在第三季度會稍作調整，之後到第四季又會展開新一輪升浪。因為第三季屬秋，金季；世界不缺金，金價自然應聲回落。但當踏入第四季冬季，水洩金，將會是全年最缺金的時候，金價便會再次爆升。

所以各位投資者如果已經入市，可以考慮在本季稍作套現(profit taking) 。未入市的，可以在第三季尾買入。今年金價的頂部，應該在12月(農曆十一月)。

我建議持有黃金的投資者在該月份把黃金分段沽出，因為下年2021辛丑年是大金年，疫情會消失，金價會失去追捧，再隨之下跌。請大家留意這一點。

其實很多不同的投資工具都可以用術數來預測走勢。如果讀者在哪方面有興趣，歡迎留訊息給我，我會嘗試解答。祝大家身體健康！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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