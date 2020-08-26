【業績】新華保險業績遜預期 瑞銀削價現價跌逾7%

▲ 新華中期業績遜預期，股價亦應聲受壓。

新華保險（01336）中期業績遜預期，被瑞銀削目標價，股價今日早段曾挫最多8%。另一券商大和則指，推算新華第二季新業務價值穩步復甦，按年有15%增幅，但期間利潤率顯著收縮，純利表現亦遠遜預期。

新華中期業績遜預期，股價亦應聲受壓，今早一度跌至31.7元，最多跌8%。最新報31.95元，跌7.3%。

瑞銀發報告指，新華新業務利潤率倒退幅度高於預期，而且今年以來股價已累升65%，遂將其目杯價輕微由34.5元，下調至34元。

大和報告指，新華上半年新業務價值按年跌11%，主要受第一季新業務價值利潤率下跌拖累，雖然遜於市場預期，但大和推算新華次季新業務價值按年其實有復甦，增長15%，表現仍優於如中國太平洋保險（02601）及中國太平（00966）的同業。

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責任編輯︰趙穎妍