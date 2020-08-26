  • 32°C
香港時間 : 2020826日 (三) 14:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【業績】新華保險業績遜預期 瑞銀削價現價跌逾7%

即市財經 14:08 2020/08/26

分享：

新華中期業績遜預期，股價亦應聲受壓。

新華保險（01336）中期業績遜預期，被瑞銀削目標價，股價今日早段曾挫最多8%。另一券商大和則指，推算新華第二季新業務價值穩步復甦，按年有15%增幅，但期間利潤率顯著收縮，純利表現亦遠遜預期。

新華中期業績遜預期，股價亦應聲受壓，今早一度跌至31.7元，最多跌8%。最新報31.95元，跌7.3%。

瑞銀發報告指，新華新業務利潤率倒退幅度高於預期，而且今年以來股價已累升65%，遂將其目杯價輕微由34.5元，下調至34元。

大和報告指，新華上半年新業務價值按年跌11%，主要受第一季新業務價值利潤率下跌拖累，雖然遜於市場預期，但大和推算新華次季新業務價值按年其實有復甦，增長15%，表現仍優於如中國太平洋保險（02601）及中國太平（00966）的同業。

相關文章：小米績前曾破頂見19元　次季純利僅按季微升（附券商點評）

【物管業績】碧桂園服務半年多賺61% 不派中期息

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！把握機會，立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯︰趙穎妍

香港股票 純利 新華保險（01336）

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

【中國芯片】台灣傳限技術外流　中芯國際A股創上市新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【限聚令延長】陳肇始交代社交距離措施　周五可堂食至晚上9時、戶外運動可免戴口罩（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1539億超購約262倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉次日招股 孖展暫錄1539億超購約262倍（第二版）
【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）
【新股IPO】農夫山泉衝刺今年凍資王？券商再加碼孖展額 料抽100手穩中一手（第二版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴逼6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團遞申請、阿里巴巴逼6萬億市值　螞蟻發10%新股（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【新股IPO】農夫山泉9633即日招股入場費4343元　市值最高達2400億（附招股書重點圖）
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開
【限聚令延長】今日新增19宗確診個案　周五起晚市堂食延長至晚上9時　戲院、美容院、運動場所重開