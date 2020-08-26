【中國芯片】台灣傳限技術外流　中芯國際A股創上市新低

▲ 中芯國際上月在A股上市，股價創新高後回落。

上月回到內地科創版上市的中芯國際 （00981） ，A股創上市後新低，一度見65.51元人民幣，其後略有資金吸納。H股亦跌近4%，失守25元，與1個月低位24.1元有約3.5%的距離。

中芯國際下跌，一來可能螞蟻集團回科創版上市，部分科創版投資者先獲利離場，另外，雖然中美近日就貿易協議對話氣氛良好，但科技一環仍然是中美關係的死穴。市傳台灣計劃修例，要求當地芯片設計者，未來把技術授權或轉讓給內地合作夥伴時，當局加強審查，不利中國芯片股的發展。

除了中芯國際外，另一內地芯片股華虹半導體 （01347） 曾跌逾6%。

相關文章：

華為據報上周要求台商暫停手機零件供應 內媒：下月或發布新款麒麟芯片9000（第二版）

【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成 中芯國際逆市升3%

【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝克迪