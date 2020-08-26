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【中國芯片】台灣傳限技術外流　中芯國際A股創上市新低

即市財經 14:07 2020/08/26

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中芯國際上月在A股上市，股價創新高後回落。

上月回到內地科創版上市的中芯國際 （00981） ，A股創上市後新低，一度見65.51元人民幣，其後略有資金吸納。H股亦跌近4%，失守25元，與1個月低位24.1元有約3.5%的距離。

中芯國際下跌，一來可能螞蟻集團回科創版上市，部分科創版投資者先獲利離場，另外，雖然中美近日就貿易協議對話氣氛良好，但科技一環仍然是中美關係的死穴。市傳台灣計劃修例，要求當地芯片設計者，未來把技術授權或轉讓給內地合作夥伴時，當局加強審查，不利中國芯片股的發展。

除了中芯國際外，另一內地芯片股華虹半導體 （01347） 曾跌逾6%。

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編輯：謝克迪

晶片 中國 台灣 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） H股 A股 經濟

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