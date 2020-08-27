【中國晶片】台灣收緊陸資購晶片技術審批　中芯國際股價反覆跌3%後急升

▲ 中芯國際上月在A股上市，股價創新高後回落。

台灣傳媒周三引述指，台灣擬修例加強審查當地晶片設計者，未來把技術授權或轉讓給內地合作夥伴。當地行政院其後正式發布公報修正案，內地晶片股今日（27日）表現波動，中芯國際A股（滬：688981）昨日曾創上市後新低後，今先跌後反彈近3%，中芯國際港股 （00981） 今日同樣曾跌3%，但臨近午市拉升，最新升逾4%，暫報26.05元，成交17.8億元。

台灣行政院最新預告「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條修正草案，將積體電路明確放入審查之列。

原有條文：

本辦法所稱在大陸地區從事技術合作， 係指臺灣地區人民、法人、團體或其他機構， 提供專門技術、專利權、 商標專用權或著作財產權 與大陸地區人民、法人、團體或其他機構之合作。

修正條文：

本辦法所稱在大陸地區從事技術合作，係指臺灣地區人民、法人、 團體或其他機構， 轉讓或授權 專門技術、專利權 或積體電路電路布局權 與大陸地區人民、法人、團體或其他機構之合作。

中芯A股從高位曾回落3成

中芯A股上市首日高見95元人民幣，以上市低位計，中芯A股高位累跌3成，市盈率仍高達250倍。

內地芯片股華虹半導體 （01347） 周三昨曾跌逾6%，今日急轉升5%。

相關文章：

華為據報上周要求台商暫停手機零件供應 內媒：下月或發布新款麒麟芯片9000（第二版）

【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成 中芯國際逆市升3%

【中芯國際】曾為台積電、三星立戰功 中芯大將梁孟松何許人也？

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：謝克迪