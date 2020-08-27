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【中國晶片】台灣收緊陸資購晶片技術審批　中芯國際急轉升近半成

即市財經 12:15 2020/08/27

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台灣加強審查陸資參與合作晶片技術，中芯國際股價波動。

台灣傳媒周三引述指，台灣擬修例加強審查當地晶片設計者，未來把技術授權或轉讓給內地合作夥伴。當地行政院其後正式發布公報修正案，內地晶片股今日（27日）表現波動，中芯國際A股（滬：688981）昨日曾創上市後新低後，今先跌後反彈近3%，中芯國際港股 （00981） 今日同樣曾跌3%，但臨近午市拉升，中午升4.2%，報26元，成交23.9億元。

台灣行政院最新預告「在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法」第5條修正草案，將積體電路明確放入審查之列。

原有條文：

本辦法所稱在大陸地區從事技術合作， 係指臺灣地區人民、法人、團體或其他機構， 提供專門技術、專利權、商標專用權或著作財產權與大陸地區人民、法人、團體或其他機構之合作。

修正條文：

本辦法所稱在大陸地區從事技術合作，係指臺灣地區人民、法人、 團體或其他機構，轉讓或授權專門技術、專利權或積體電路電路布局權與大陸地區人民、法人、團體或其他機構之合作。

中芯A股從高位曾回落3成

中芯A股上市首日高見95元人民幣，以上市低位計，中芯A股高位累跌3成，市盈率仍高達250倍。

內地芯片股華虹半導體 （01347） 周三昨曾跌逾6%，今日急轉升4.5%。

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編輯：謝克迪、麥德銘

晶片 中國 台灣 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） H股 A股 經濟

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