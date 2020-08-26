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【美團3690】野村大和數大理由 看好美團上抵300元

股樓投資 14:25 2020/08/26

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美團點評（03690）雖然染藍落空，然而上周公布次季業績顯示業務受惠於疫情帶動外送需求，表現普遍勝於市場預期之下，除推動股價創新高, 多間大行均上調其目標價。其中野村及大和，都看好美團上抵300元。

相關文章:【網民熱話】美團點評市值1.4萬億　係咪史上最大泡沫？

野村研究報告指，美團次季收入高於預期5%，當中餐飲外賣的訂單量強勢反彈，按年升7%，按季升62%，餐飲外賣業務收入更按年升13%。雖然到店、酒店及旅遊業務收入按年跌13%，但跌幅較首季收窄，較預期佳。該行將其評級由「中性」上調至「買入」，目標價更由122元上調1.4倍至300元。野村又指，美團大力投資線上雜貨業務。並且在配送服務的速度和可靠性具優勢。該行將其2020至2021年收入預測, 提高2%及6%，並將營業利潤率分別提升2.3個百分點及4.8個百分點。

同樣看好美團抵300元的大和亦指，美團下半年及明年前景更正面，其餐飲外賣業務可能會受惠於2020至2021年的供應鏈優化。該行將其目標價由155元大幅上調93%至300元，維持「買入」評級。大和預期，美團未來2至3年有望進一步提升餐飲外賣業務的平均單價及變現率，所以上調2021至2022年經調整盈利預測29%至32%。

相關文章:【3690美團業績】美團點評季績有驚喜　經調整溢利27.2億遠超預期

 

撰文 : 李尚毅，趙家盈

美團點評－W（03690） 經濟

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