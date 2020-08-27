【C家教路@iM網欄】美股強勢持續 利好港股科技指數ETF推出

美股上周表現繼續強勢，月初時納指曾跑輸道指約5%，但現在已追回，甚至續創歷史新高，今年至今升幅正向三成進發。近日投資氣氛似乎重回科技相關股上，港股恒指的表現因此跟美股比下去，指數表現仍下跌接近一成。不過單看恒指不足以反映港股整體的表現，現時港股已進入業績期尾段，市場對大部份業績的反應算是合理，如阿里巴巴 （09988） 及京東 （09618） 亮麗的業績都有在股價上反映，京東上周升逾18%。因新經濟股回暖及相關利好消息沖喜，騰訊（00700）也回升至540元之上的水平，舊經濟股如內房板塊暫時表現偏弱。雖然不能以短短一周的表現，便確定舊經濟股的板塊輪動已完結，但筆者仍對新經濟股的勢頭有信心。

說到新經濟股，不得不提恒指科技指數 ，事關南方東英將於8月28日推出「恒指科技指數ETF」（03033），相信屆時該ETF的熱度會非常強勁，畢竟這個科技指數已成為市場新的重要指標。隨著阿里巴巴、小米集團（01810）等科技股將於下月納入恒指，相信短期內相關板塊的熱度可維持。

港股上的科技股未來資金流向仍要看中美關係的最新發展，本周二（25日）的電話會談似乎令中美關係惡化有喘息空間。同時，醫療板塊持續積弱將令更多獲利的資金流向科技等強勢板塊。儘管最近帶量採購的投標已完結，部份相關公司的上半年業績更超預期，如骨科關節行業的愛康醫療（01789） 及春立醫療（01858），但股價卻逃不過衝高回落的結局。大部份醫療股受壓的程度超乎筆者預計，整體醫療板塊回暖的時間表難估計，因此現時仍持觀望態度並緊守止蝕，但會預留資隨時準備入市捕捉反彈。

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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