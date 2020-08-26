【櫻淘魔法棒@iM網欄】肉甜汁多益容顏 新手選購日本水蜜桃攻略

每年都有很多朋友去日本旅行並在當地食時令水果，但由於疫情的緣故，未能親身到日本品嚐，但群內好友眼見水蜜桃當造，都心癢癢，決定一齊團購日本水蜜桃、提子、蜜瓜等水果。

水蜜桃可能是許多人心目中日本水果的主要代表，產季約在6月到9月之間，而盛產期是7月，以被譽為「桃之鄉」的山梨縣最為聞名，它是全日本水蜜桃生產量最高的地區，約佔全國水蜜桃出貨量的31%，種出的水蜜桃肉質纖細、飽滿多汁，清爽又香甜，甜度相當高，達到16、17度。

除了山梨縣外，福島、和歌山、長野、岡山等，在不同的時期會產出不同的品種，它們的口感和風味不盡相同，當然進口的品種是依賴日本當地的供應為主，所以錯過了可能就要等到明年。

７月中旬～７月下旬：白鳳桃

７月下旬～８月中旬：清水白桃

８月上旬：川中島白桃、白鳳、あかつき

８月中旬：なつっこ

８月下旬：川中島白桃、黄金桃

9月上旬：紅晩夏

它的品種眾多，大家收到水果後，不約而同都會問應該如何保存及何時可以食等一系列問題，所以我從網上找了一些關於日本水蜜桃的級別、產地、種類、如何挑選、保存以及食法等資訊。

其實水蜜桃是日本桃的統稱，依果皮可分為紅桃、白桃兩類，品種共約50種，並以果實外觀、大小及甜度分級，依序為良、優、秀、特秀四種等級，其中特秀是日本桃裡的最高等級，等級區分。

日本水蜜桃價格大概以三大類別區分，最常見的白鳳系約為250～400日元/個；黃金桃系為500～600日元/個；而最為高級的白桃系。

有幾個水蜜桃品牌是比較多香港人認識，分別是：【春日居】【加納岩】以及【大糖嶺】。因為這三大品牌在日本也是最受當地人喜愛，更是品質的最高保證。【加納岩】在日本的產量最大，而品質是最穩定的，每一批品質幾乎不會有太大的差異，所以其銷量及市場佔有率都非常大。此外，它的甜度、口感、水份都能保持高水準。

正所謂在揀選水蜜桃時，大家最關心當然是「入桃時機」！當每個縣的日本水蜜桃開始推出市場時，價錢往往會偏貴，去到中期時，貨源較穩定，價錢就會回落。不同地區的水蜜桃，果味口感各有特色，價值也豐儉由人。和歌山水蜜桃桃味香濃，甜度均勻，每個售價介乎45至55元；山梨的水蜜桃比和歌山更香甜，但每個約售70至80元。我最近就第一次品嚐了山梨白美人，喜出望外，不但桃味清甜，而且非常多汁。

現在已經是8月下旬，我們遇上了品嚐山梨縣溫室水蜜桃美味的最佳時機，溫室黃金桃產量一向不多，只佔有日本國內水蜜桃的2％，溫室黃金桃有著幾近零瑕疵的果皮，淡淡黃色外衣，絕對會令人讚嘆日本精緻農業的專業培育技術。果皮非常薄，果肉厚實且多汁，果香味非常濃郁，散發陣陣熱帶水果氣息，讓人垂涎欲滴。

水蜜桃「身嬌玉貴」容易碰撞損傷，故採收、挑選至包裝皆以人手去處理，它很容易吸到人的手氣，故通常都不能用手去觸碰，所以選購時，可以憑肉眼去挑選，方法如下：

色：

桃身均勻著色，沒有褐化或大面積的色差

不同產地的水蜜桃，其色澤會有不同，如和歌山水蜜桃較淺色，而長野水蜜桃較深色，故水蜜桃的色澤與成熟程度沒有直接關係。

形：

左右對稱，形狀飽滿，頂部渾圓、縫合線明顯者為佳。

大：

越大的果實越香甜

皮：

表面沒有傷痕，絨毛均勻，新鮮的水蜜桃，可清晰看見表面的毛茸茸質地，桃毛越多越新鮮；若看不見桃的絨毛，則相對欠新鮮

若有纖細的裂痕，則是充足照射陽光的證明，雖然外觀不出色，但意外香甜可口呢

水蜜桃的表面白點越多越好，因為這是它的保護層，白沙點越多代表桃越新鮮

紅皮水蜜桃越紅不代表品質越好，它紅色的部份只代表太陽照射的多寡，跟品質沒有直接關係

香：

香氣不被包裝所阻擋

據行內一般會由日本的買手在拍賣場買入水果，然後即晚送往機場，坐凌晨機到香港，早上拆櫃後就會在即日或翌日送到客人手上。空運當然是最新鮮，但有時就因為時間太早，果肉未夠成熟，需要放置室內陰涼處1~2天，待熟軟、發散濃郁香氣即可食用，再放入冰箱冷藏。

保存及處理 ~ 專家小貼士:

未食用前，水蜜桃千萬不要沾水

不要用手觸碰水蜜桃的表皮，因為桃的表面接觸人的熱力後，很容易會留下痕跡，如果稍一不慎，手指按壓桃身就會很快變黑及變色

未完熟的桃 (室溫)

建議一直用白色保護網包好，直至食用

不要用風扇吹向水蜜桃，因風會把桃香吹走，以及吹乾桃的表皮

在室溫有冷氣的環境下存放一至兩天，待成熟，因為水蜜桃在高溫(約20度)的情況下會令其糖份升高，太冷會令未完熟桃甜味減退。進食前兩小時才把桃放進雪櫃，冷凍後的口感更佳。

如果喜歡食腍身的水蜜桃可以多放一天的時間

切勿把尚未熟的水蜜桃放入雪櫃冷藏，會造成水份流失及破壞果肉組織影響口感

完熟的桃 (在雪櫃內)

水蜜桃存放雪櫃的蔬菜格時，理想溫度是7至9度

將桃用紙一個個包好，再放入袋，避免讓桃直接接觸冷空氣，將整袋桃放進雪櫃，因為低溫令桃停止成熟，保鮮更久

水蜜桃盡量不要跟其他水果放在一起，其他水果容易加速腐壞

如果已從雪櫃把水蜜桃取出來，就不能再次放入雪櫃，切忌「取出取入」，否則會出現心爛外皮不爛的情況

過熟的水蜜桃，表面會出現裂痕，需盡快食用，否則很易壞；

其他注意事項

黃金桃比紅皮白桃快熟

一般紅桃比白桃早熟，白桃比黃桃早熟，晚熟的品種一般比早熟品種更甜更香 (除了黃金桃)

最好了解水蜜桃的牌子，如白鳳桃果肉較結實，大糖嶺桃則果肉腍身和較甜。

簡單去絨毛

準備食用時，用水淋濕後，將鹽均勻地塗抹在桃的表面

再次將桃放入水中浸泡20秒

桃的表面馬上變得光滑，絨毛消失了

桃子是一種精緻水果，最甜的部份是頭部，其次以兩側面開始越接近核的甜味越弱。想要使甜味均勻，建議以中間切分。切桃亦有技巧，不要隨便下刀，最好在凹痕下刀。打開桃時，緊記不要太大力，要不然就會按壞桃身。

日本網站亦有教授了兩個開桃的方法:

1. 十字剝皮法

沿著凹痕將水蜜桃從中切半後輕輕以手掌包覆兩邊果肉，像旋轉保特瓶瓶蓋一般將兩邊果肉以反方向旋轉，以湯匙將果核取出後，即可從切面處輕鬆剝下表皮。

如果想輕鬆剝去水蜜桃的外皮，可以在水蜜桃的尾端以刀或牙籤畫上十字，並泡入熱水中10～20秒，之後立刻泡入冷水中，就能輕鬆取下果皮。

2. 切片畫刀法

其實水蜜桃的皮，如果有確實的用水清洗乾淨，帶皮吃不僅香氣會更加濃郁外，豐富的植物纖維也能帶來健康，所以不介意多個不一樣口感的人也可以是這個方法。

由於水蜜桃通常都不是太硬，不一定要水果刀，只要跟飯店借個餐刀就能簡易進行。首先由蒂頭畫到蒂尾劃一刀，再照想要的切片大小後，再未劃刀的那一側再劃一刀後輕輕往外撥，就會可以有水蜜桃切片了。

作者＿淘寶小天后簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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