【櫻淘魔法棒@iM網欄】肉甜汁多益容顏 新手選購日本水蜜桃攻略

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【宏觀中國】銅價預示經濟趨穩 銅需求增速創3年半高位
每年都有很多朋友去日本旅行並在當地食時令水果，但由於疫情的緣故，未能親身到日本品嚐，但群內好友眼見水蜜桃當造，都心癢癢，決定一齊團購日本水蜜桃、提子、蜜瓜等水果。
水蜜桃可能是許多人心目中日本水果的主要代表，產季約在6月到9月之間，而盛產期是7月，以被譽為「桃之鄉」的山梨縣最為聞名，它是全日本水蜜桃生產量最高的地區，約佔全國水蜜桃出貨量的31%，種出的水蜜桃肉質纖細、飽滿多汁，清爽又香甜，甜度相當高，達到16、17度。
除了山梨縣外，福島、和歌山、長野、岡山等，在不同的時期會產出不同的品種，它們的口感和風味不盡相同，當然進口的品種是依賴日本當地的供應為主，所以錯過了可能就要等到明年。
它的品種眾多，大家收到水果後，不約而同都會問應該如何保存及何時可以食等一系列問題，所以我從網上找了一些關於日本水蜜桃的級別、產地、種類、如何挑選、保存以及食法等資訊。
其實水蜜桃是日本桃的統稱，依果皮可分為紅桃、白桃兩類，品種共約50種，並以果實外觀、大小及甜度分級，依序為良、優、秀、特秀四種等級，其中特秀是日本桃裡的最高等級，等級區分。
日本水蜜桃價格大概以三大類別區分，最常見的白鳳系約為250～400日元/個；黃金桃系為500～600日元/個；而最為高級的白桃系。
有幾個水蜜桃品牌是比較多香港人認識，分別是：【春日居】【加納岩】以及【大糖嶺】。因為這三大品牌在日本也是最受當地人喜愛，更是品質的最高保證。【加納岩】在日本的產量最大，而品質是最穩定的，每一批品質幾乎不會有太大的差異，所以其銷量及市場佔有率都非常大。此外，它的甜度、口感、水份都能保持高水準。
正所謂在揀選水蜜桃時，大家最關心當然是「入桃時機」！當每個縣的日本水蜜桃開始推出市場時，價錢往往會偏貴，去到中期時，貨源較穩定，價錢就會回落。不同地區的水蜜桃，果味口感各有特色，價值也豐儉由人。和歌山水蜜桃桃味香濃，甜度均勻，每個售價介乎45至55元；山梨的水蜜桃比和歌山更香甜，但每個約售70至80元。我最近就第一次品嚐了山梨白美人，喜出望外，不但桃味清甜，而且非常多汁。
現在已經是8月下旬，我們遇上了品嚐山梨縣溫室水蜜桃美味的最佳時機，溫室黃金桃產量一向不多，只佔有日本國內水蜜桃的2％，溫室黃金桃有著幾近零瑕疵的果皮，淡淡黃色外衣，絕對會令人讚嘆日本精緻農業的專業培育技術。果皮非常薄，果肉厚實且多汁，果香味非常濃郁，散發陣陣熱帶水果氣息，讓人垂涎欲滴。
水蜜桃「身嬌玉貴」容易碰撞損傷，故採收、挑選至包裝皆以人手去處理，它很容易吸到人的手氣，故通常都不能用手去觸碰，所以選購時，可以憑肉眼去挑選，方法如下：
色：
形：
大：
皮：
香：
據行內一般會由日本的買手在拍賣場買入水果，然後即晚送往機場，坐凌晨機到香港，早上拆櫃後就會在即日或翌日送到客人手上。空運當然是最新鮮，但有時就因為時間太早，果肉未夠成熟，需要放置室內陰涼處1~2天，待熟軟、發散濃郁香氣即可食用，再放入冰箱冷藏。
保存及處理 ~ 專家小貼士:
未完熟的桃 (室溫)
完熟的桃 (在雪櫃內)
其他注意事項
簡單去絨毛
桃子是一種精緻水果，最甜的部份是頭部，其次以兩側面開始越接近核的甜味越弱。想要使甜味均勻，建議以中間切分。切桃亦有技巧，不要隨便下刀，最好在凹痕下刀。打開桃時，緊記不要太大力，要不然就會按壞桃身。
日本網站亦有教授了兩個開桃的方法:
沿著凹痕將水蜜桃從中切半後輕輕以手掌包覆兩邊果肉，像旋轉保特瓶瓶蓋一般將兩邊果肉以反方向旋轉，以湯匙將果核取出後，即可從切面處輕鬆剝下表皮。
如果想輕鬆剝去水蜜桃的外皮，可以在水蜜桃的尾端以刀或牙籤畫上十字，並泡入熱水中10～20秒，之後立刻泡入冷水中，就能輕鬆取下果皮。
其實水蜜桃的皮，如果有確實的用水清洗乾淨，帶皮吃不僅香氣會更加濃郁外，豐富的植物纖維也能帶來健康，所以不介意多個不一樣口感的人也可以是這個方法。
由於水蜜桃通常都不是太硬，不一定要水果刀，只要跟飯店借個餐刀就能簡易進行。首先由蒂頭畫到蒂尾劃一刀，再照想要的切片大小後，再未劃刀的那一側再劃一刀後輕輕往外撥，就會可以有水蜜桃切片了。
作者＿淘寶小天后簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
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欄名 : 櫻淘魔法棒