蓋茨：妒忌喬布斯　他像魔法大師能激勵人心

▲ 微軟創辦人比爾蓋茨接受外電訪問時直言，非常忌妒蘋果創辦人喬布斯。

微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）接受外電訪問時坦言，非常忌妒已故蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs）。蓋茨形容，喬布斯是位天才，作為領導者，他具有天生的吸引力，更希望他能複製喬布斯。

蓋茨於訪問中形容，喬布斯就像一個魔法師（wizard at over-motivating people）能激勵人心，而他自己只是一個小魔法師（minor wizard） ，雖然他不會被對方的魔法所迷惑，但能看到喬布斯在施魔法，然後看到人們被迷住了的神情。

蓋茨還在訪問中提及他社交能力不足的地方。蓋茨表示，喬布斯在公開演講時「總是較自然」，而他必須努力工作，才能在整個職業生涯中成為更好的公眾演講者。

1985年，喬布斯因在董事會權力鬥爭失勢而離開蘋果（美：APPL），1997年才重新回歸。喬布斯回歸後，推出的一系列的產品iMac、iPod和iPhone的產品銷售十分強勁，帶領蘋果死裏逃生。蓋茨認為，若蘋果沒有喬布斯便早已死了，若沒有喬布斯的回歸，這一切都不可能發生。

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記者：謝卓榮