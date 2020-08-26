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【TikTok拆骨】傳TikTok邀請Netflix加入美國業務收購談判

即市財經 13:37 2020/08/26

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傳TikTok向Netflix接洽，諮詢是否有興趣收購TikTok美國業務，據指Netflix接受邀請加入談判。

美國要求字節跳動（ByteDance）出售「抖音」海外版TikTok美國業務後，多間美資科技巨擎均傳出有意收購。外媒引述消息指，TikTok向Netflix（美：NFLX）接洽，諮詢是否有興趣收購TikTok美國業務。據指，Netflix接受邀請，加入價值數十億美元交易的談判。

有分析師指，若Netflix收購TikTok，TikTok可為Netflix帶來基於廣告收入的平台，令Netflix可以繼續提供無廣告的娛樂服務。Netflix行政總裁曾表示，將TikTok稱為「互聯網娛樂」的競爭對手。

早前微軟（Microsoft，美：MSFT）、Facebook（美：FB）、Twitter（美：TWTR）、甲骨文（美：甲骨文）均傳出有意收購TikTok美國業務。到目前為止，微軟唯一一間企業公開表示有意收購TikTok。

TikTok美國業務價值高昂，市場估計價值介乎100億美元至500億美元。

美國總統特朗普早前簽署新行政命令，延長TikTok母公司字節跳動出售美國業務的限期，由45日延長至90日，即延長至11月中。

相關文章：【TikTok拆骨】TikTok訴訟文件扳露數據　美國用戶數目兩年多變9倍至過億

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編輯：袁諾曦

經濟 抖音 Netflix

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