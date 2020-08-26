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【樓市現象】花都廣場遭撻訂後再原價賣出 業主一個月多袋15萬

股樓投資 14:02 2020/08/26

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疫情有所回穩，二手市場交投漸暢旺，有準買家有急於入市，拍板購入單位後卻未成功承造按揭而最終撻訂收場。一個花都廣場的2房單位原於上月成交，最後業主遭撻訂，最後以原價重售。

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利嘉閣地產皇牌屋苑粉嶺花都二行助理分區經理林偉明透露，該行新近促成粉嶺花都廣場2座中層C室二手成交，單位實用面積約413方呎，為兩房間隔，也有靚裝修，外望可享開揚內園景。單位日前以528萬元獲買家承接，折合實用面積呎價約12,785元。據悉，原業主在2012年12月，以約275萬元買入上述單位。持貨至今約8年，現轉手帳面獲利約253萬元或92%。

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林偉明指，上述單位原於7月份以528萬元沽出，其後買家為單位承造按揭時，因找不到擔保人，提交入息證明上亦出現問題，未能成功找到銀行承造按揭，最後惟有撻訂收場，遭業主殺訂15萬元。其後業主將單位重新放盤，原打算叫價530萬元，但跟買家議價後，決定將單位以528萬沽出。是次原業主雖然以原價賣出單位，但一個月仍凈收15萬元的訂金，也算不錯。

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林偉明表示，花都廣場本月至今累錄約7宗二手成交個案，現時屋苑實用面積370平方呎的兩房單位，入場費約500萬元起；至於實用面積526平方呎的3房單位，叫價620萬元起。他指，部份看淡樓市的業主，早前的議價空間高達10%至15%，惟現時願意大幅減價的業主已不多。

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隨著疫情開始穩定，林偉明說花都廣場最近兩周的睇樓量跟上月大升4至5倍，「上月疫情爆發第三波時，我們分行的睇樓量曾跌至零，上周末連錄8宗睇樓個案。花都廣場屬新界區的細價藍籌屋苑，交投量高，租務也十分暢旺，一向多準買家留意，最近成交中，有約3成更是買家購入單位作收租用途。」

 

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記者：陳詠妍

放盤 撻訂 二手市場 疫情 粉嶺 收租 花都廣場

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