Google台灣設第3間數據中心　斥資逾52億港元

▲ 雲林縣府官員昨（25）證實，在中纖出售的土地中，雲林斗六土地買家是Google，將在當地興建數據中心。

Google有指將在台灣建數據中心，並已購入乙二醇（EG）大廠中纖在台灣中部一幅20公頃土地。業界推測，相關投資金額至少新台幣200億元（約52.8億港元）。

雲林官員證實 Google：沒有評論

綜合台媒報導，雲林縣府官員昨（25）證實，在中纖出售的土地中，雲林斗六土地買家是Google，將在當地興建數據中心，成為Google在台灣第3座數據中心，料涉資約52.8億港元。Google台灣表示「沒有評論」。

分析認為，Google此舉是因應香港實施《港區國安法》，計劃將相關雲端服務轉至亞洲鄰近地區。若投資方案落實，未來Google落腳於雲林斗六的第3座數據中心，有望使用風力發電，落實綠能發電。另外，由於彰濱、台南兩數據中心相隔超過100公里，與雲林可作後勤支援。

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近期因應《港區國安法》，科技大廠紛紛將香港的數據中心與服務中心外移，LINE母集團NAVER於7月宣布將香港數據中心移往新加坡。Facebook、Google等計劃建設的跨太平洋海底電纜，原先將連到香港，最終亦改連台灣和菲律賓。

責任編輯：姚慧儀