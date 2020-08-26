▲ 澳洲有教科書標出九段綫 中國地圖包括南海

南海問題錯綜複雜，中國與區內多個東南亞國家都宣稱擁有主權，唯澳洲有教科書卻跟隨中方立場，書中地圖標出九段綫，即中國聲稱擁有的南海主權範圍。該書是當地中文科教材，雖非教育部門指定教科書，但墨爾本所在的維多利亞州有不少學校採用。

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涉事的中文教科書中所用的中國地圖，在有主權爭議的南海標出九段綫，跟隨中方所聲稱擁有的南海主權範圍。《衛報》報道，該書主要用作維多利亞州中國語言、文化及社會科教材，州內至少11間學校採用，包括當地著名中學，已在當地賣出633本。

事件在澳洲引起關注，澳洲國立大學（Australian National University）國際關係專家Rory Medcalf指出，在教科書上的中國地圖中，標示九段綫是十分誤導（highly misleading），亦違法國際法及澳洲政府立場。

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維多利亞州有關部門馬上劃清界綫，強調從未推介有關教科書；出版商Cengage則解釋稱，是編輯上的疏忽（an editorial oversight）導致，該書本來採用沒有九段綫的地圖，但因未能確認該圖版權誰屬，改用有九段綫版本，當時沒有人注意到這個細節。Cengage就此道歉，決定回收出事教科書。

有關教科書作者Xu Jixing及Ha Wei，分別是墨爾本兩間著名學校的中文科主管，二人澄清有關地圖與他們無關，是出版商所添加。他們稱無意採納任何政治立場及為中國共產黨宣傳，強調課程目的是助澳洲學生認識中國語言及文化。

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責任編輯：林建忠

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