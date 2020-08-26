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【異動股】比亞迪宜守50天綫　跟美股新能源車炒一轉

即市財經 13:26 2020/08/26

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比亞迪近期獲工信部批出新電動車

港股維持上落市格局，板塊繼續輪流炒作，濠賭、汽車、航空、餐飲及個別公布業績的股份有炒作，至於早前備受追捧的物管、手機設備等板塊則捱沽。

在熱炒的板塊中，內地汽車股相對有表現，早前回調的汽車股漸見反彈。惟在港上市的汽車股眾多，讀者不妨從兩大主題中尋寶。第一主題是有新能源汽車發展的潛力，如比亞迪股份 （01211） ；第二是轉型至高端銷售部署的汽車股或經銷商，如美東汽車 （01268）

今次就講乘美股昨日升勢的Tesla（美：TSLA）和蔚來（美：NIO），在港上市的新能源汽車比亞迪。

工信部最新發布《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2020年第9批）文件，當中所列出的電動車車型包括比亞迪旗下的BYD7003BEV8和BYD7007BEV純電動轎車、BYD4260DDDBEV純電動半掛牽引車，以及XBE5180TXSBEV純電動洗掃車。由此可見，比亞迪新能源汽車備受國策扶持和市場推廣，而且亦能受惠於深圳對新能源汽車的補貼加大，包括純電車及經濟乘用車補貼，以至更換電動車亦有補貼。

而且，比亞迪旗下皇牌新型轎車「漢」上市，當中電動車版本，為首款使用「刀片電池」車型，售價介乎23萬至28萬元人幣，屬中高端檔次，可望受惠內地消費升級，在換車潮下，新能源車銷售料較上半年為佳。

若比亞迪只屬汽車股，斷言預測市盈率不應高達66倍，似乎市場更樂於將比亞迪看待成科技股。比亞迪除了汽車業務外，市場更看好其電池及光伏業務的潛力。比亞迪近年在汽車電池開發上取得突破發展，尤其「刀片電池」更成為最新武器，未來價值有待釋放。

比亞迪將於本周五公布中期業績，讀者不妨趁績前部署。在美股Tesla及蔚來汽車股價大幅抽升的帶動下，比亞迪可望再炒一轉。股價近期回落至50天綫（71.2元）後開始回穩，並作出短期反彈，不妨將目標看高至近期橫行阻力位80元水平。

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記者：江麗琦

香港股票 美股 異動股 美東汽車（01268） 比亞迪股份（01211） 蔚來（美：NIO）

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