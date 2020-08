【新冠肺炎】Google前CEO倡加大檢測投資 「未廣泛快速檢測是悲劇」

Google前行政總裁施密特(Eric Sc​​hmidt)認為,美國需進一步加大對新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)快速檢測的投資,可助人們更快重返工作崗位。他又認為,目前快速檢測的準確性高,沒有廣泛使用是悲劇。

施密特批評,當局沒有及早進行快速測試。他所指的測試並非實驗室的診斷測試,而是短短幾分鐘內產生結果的測試,可在家、辦公室、學校進行。他認為:

「這些(快速)測試的特異性和準確性現在非常好。但仍未廣泛使用,是個悲劇。」(“the test specificity and accuracy of these [rapid] testing systems is quite good now. However, they’re not broadly available still. That’s a tragedy.” )