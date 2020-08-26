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【新冠肺炎】Google前CEO倡加大檢測投資 「未廣泛快速檢測是悲劇」

環球社會熱點 13:21 2020/08/26

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Google前行政總裁施密特（Eric Sc​​hmidt）認為，美國需進一步加大對新冠肺炎快速檢測的投資。

Google前行政總裁施密特（Eric Sc​​hmidt）認為，美國需進一步加大對新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）快速檢測的投資，可助人們更快重返工作崗位。他又認為，目前快速檢測的準確性高，沒有廣泛使用是悲劇。

【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用中國製檢測試劑

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施密特批評，當局沒有及早進行快速測試。他所指的測試並非實驗室的診斷測試，而是短短幾分鐘內產生結果的測試，可在家、辦公室、學校進行。他認為：

「這些（快速）測試的特異性和準確性現在非常好。但仍未廣泛使用，是個悲劇。」（“the test specificity and accuracy of these [rapid] testing systems is quite good now. However, they’re not broadly available still. That’s a tragedy.” ）

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CNBC報道，雖然這些測試可能更便宜更快，但其準確度堪憂，或會造成混亂。例如8月初，俄亥俄州州長德威恩（Mike DeWine）在與美國總統特朗普（Donald Trump）預定訪問之前檢測，結果呈陽性，後來發現是假陽性。

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責任編輯：葉芷樺

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