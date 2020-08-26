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【品牌有段故】Salesforce躋身道指成份股　萬億市值巨企如何崛起？

商業 13:30 2020/08/26

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客戶管理軟件Salesforce（CRM）被納入道瓊斯工業平均指數，此所市值近2000億美元的企業，在香港不算為人熟悉。Salesforce到底是如何崛起？

總部位於美國三藩市的Salesforce由Marc Benioff在1999年創立，主張「Software as a Service」（SaaS）的概念。Salesforce提供客戶關係管理的服務，由產品目錄至消費習慣，亦可為企業在單一平台儲存及管理。

2019年在三藩市舉行的Dreamforce，參加人數近20萬，今年因疫情關係，Dreamforce 將停辦。(梁巧恩攝)

【品牌有段故】農夫山泉IPO反應熱烈　品牌憑兩大營銷策略取勝

軟件功能由卡通代言

看似死板、硬梆梆的數據儲存，Salesforce特別設計形象活潑生動的卡通角色，代表Salesforce軟件所提供的功能，例如Einstein代表的人工智能、Cloudy代表的自動化處理。每年Salesforce舉行的開發者會議「Dreamforce」吸引近20萬參加者，亦不少得這些卡通角色。

Salesforce為了令科技變得更有趣，設計多個卡通人物代言，如Einstein代表的人工智能。近期Salesforce就提倡AI Econimist，以AI 預估未來經濟發展。(梁巧恩攝)

隨著企業重視數碼化轉型，加上網購盛行，Salesforce第二季業績超出市場預期。訂閱及支援收入按年上漲29%，達48.4億美元。加上隨著蘋果拆細，Salesforce被加入在道瓊斯工業平均指數。股價升近3.64%，市值超過1940億美元（約1.5萬億港元）。

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由科技界踏往傳統媒體

Salesforce創辦人Marc Benioff更於2018年收購《時代》雜誌，涉足傳媒界別。他曾透露，希望《時代》雜誌能「擺脫」財政約束，向讀者提供真實、可靠的資訊。即使外界憂慮Marc Benioff影響《時代》雜誌的編採運作，不過他表示不會參與編輯或營運決策。」

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責任編輯：葉泳珊

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