Fitbit推出Sense健康智能手錶　具備心電圖壓力管理功能

▲ Fitbit Sense結合裝置與應用程式體驗功能，讓用家掌握身體對壓力的反應，並提供工具協助用家管理生理與心理壓力。

繼Fitbit上一款產品Charge 4推出後，今日（26日）再宣佈推出兩款新手錶和一款新手環，包括健康智能手錶Fitbit Sense、Fitbit Versa 3，以及升級Fitbit Inspire 2平價手環的功能。

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Fitbit Sense結合裝置與應用程式體驗功能，讓用家掌握身體對壓力的反應，並提供工具協助用家管理生理與心理壓力。其裝置配備偵測皮膚電導反應（EDA）的感應器，有助管理壓力。同時具備進階心率追蹤技術、最新心電圖應用程式（ECG）、緊貼手腕的皮膚溫度感應器，電池續航力更超過6天。用戶可連同Fitbit Premium，在6個月免費試用期內享用追蹤心率變化、呼吸率、血氧等主要健康指標的最新功能。

▲ 外觀方面，Sense採用航空級鋁材及不鏽鋼外型，而更大的AMOLED顯示螢幕配備綜合環境光感測器，可自動減低螢幕亮度便於觀看，亦設自選螢幕常亮顯示模式。（Fitbit官方圖片）

此外，Fitbit Sense更內置GPS、逾20種裝置運動模式、SmartTrack自動運動追蹤、心肺有氧健康指數及分數，以及進階睡眠工具等。連接各種智慧功能，使用更添方便，例如內置喇叭及咪高峰可讓用戶透過聲控指令輕鬆撥電或回覆文字訊息，亦可選用Amazon Alexa或Google聲控助理；其他功能還包括非接觸式支付、數千款應用程式及錶面選擇等。

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外觀方面，Sense採用航空級鋁材及不鏽鋼外型，而更大的AMOLED顯示螢幕配備綜合環境光感測器，可自動減低螢幕亮度便於觀看，亦設自選螢幕常亮顯示模式。至於錶帶則可隨意調校，錶身由機械製造，能夠防水達50米。

由即日起，可於Fitbit.com及指定零售商網上預購新產品，是次發布的兩款新手錶和新手環將於下月尾起在全球各地發售。其定價為2,680港元，配備碳黑、石墨黑色及銀白/柔金色不鏽鋼材質，手錶配件獨立發售，並設廣泛款式選擇。

責任編輯：施雯雯