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【新冠疫苗】牛津料很大機會年底提交安全有效數據

環球社會熱點 13:51 2020/08/26

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【新冠疫苗】牛津疫苗：很大機會年底交安全有效數據

潛在的新冠肺炎疫苗中，以英國牛津大學有份研發的疫苗知名度較高。專家預計，牛津疫苗在年底前，很大機會已收集到足夠的數據，證明安全、有效，再呈上監管機構。

英格蘭地區衞生總監惠蒂（Chris Whitty）表示，疫苗可能要到明年冬天才面世。牛津疫苗小組總監普拉特（Andrew Pollard）希望加快面世速度。

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普拉特認為，惠蒂非常謹慎，需證明疫苗有效和安全，才能通過監管機構那一關，但也有可能的是，臨床試驗迅速累積病例，團體將在今年將數據提交至監管機構。

不過，這意味疫苗可能今年不會獲批。關鍵在於感染率高國家進行的試驗，可以明顯看到接種了疫苗的人與未接種疫苗的存在明顯差異。

普拉特指出，即使有1000人參與測試，最終將需有足夠的訊息判斷疫苗是否有效，可能需時數年。他續稱，因此，團隊邀請2萬人參加測試，意味獲得數據的時間將縮短。

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普拉特希望有5萬人參與疫苗臨床測試。惟他強調，測試的規模「不是真正的問題所在」，更重要的是感染病例的數目，而這個因素不在團隊掌握之內。

藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）正在美國招募更多人參加測試，希望能夠有3萬名志願者。這樣一來，加上牛津大學在英國、巴西和南非招募的2萬人，便能達到5萬人的目標。

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責任編輯：鄧燕君

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