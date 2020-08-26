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【美國大選】第一夫人罕有演說展溫情 哀悼新冠死者

環球政治 13:08 2020/08/26

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美國總統大選白熱化，美國共和黨全國代表大會周一（24日）起一連四日舉行，向來低調的美國第一夫人梅拉尼婭罕有現身演說。有別於丈夫及多位共和黨人抨擊民主黨人，梅拉尼婭選擇走溫情路線，對新冠肺炎疫情的死者致以哀悼，試圖打動一班女性及溫和派選民。

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梅拉尼婭（Melania Trump）周二（25日）晚於白宮玫瑰園演說，與丈夫特朗普（Donald Trump）在大會的發言相比，梅拉尼婭試圖展現出關懷及溫情的形象。

梅拉尼婭於演說期間，提及新冠肺炎疫情導致大量民眾死亡：

我對所有失去親人的人表示最深切同情，我為患病或受苦的人祈禱。我知道很多人感到焦慮或無助，我想讓你知道你並不孤單。

（My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one and my prayers are with those who are ill or suffering. I know many people are anxious and some feel helpless. I want you to know you are not alone.）

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不少共和黨人於大會上著力攻擊民主黨候選人拜登（Joe Biden），但梅拉尼婭強調不希望用這段寶貴時間攻擊對方。她指出這種談話只會使國家進一步分裂，並表示美國民眾需要丈夫再擔任四年的總統，只有特朗普連任才是對國家最好的選擇。

梅拉尼婭又就反種族歧視示威發聲，要求人們停止以正義為名作出暴力和掠奪行為，也永遠不要根據人的膚色作出判斷。

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梅拉尼婭4年前的演說，曾被指抄襲美國前第一夫人米歇爾（Michelle Obama）於2008年民主黨全國代表大會的講辭。梅拉尼婭為是次演說更交足功課。其幕僚長格里沙姆（Stephanie Grisham）透露，梅拉尼婭的演說內容並非由專業團隊撰稿，當中的一字一句都出自梅拉尼婭之手。

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責任編輯：鄭錦玲

美國第一夫人梅拉尼婭現身共和黨全國代表大會演說，走溫情路線哀悼新冠肺炎死者。

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