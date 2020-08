【美國大選】第一夫人罕有演說展溫情 哀悼新冠死者

美國總統大選白熱化,美國共和黨全國代表大會周一(24日)起一連四日舉行,向來低調的美國第一夫人梅拉尼婭罕有現身演說。有別於丈夫及多位共和黨人抨擊民主黨人,梅拉尼婭選擇走溫情路線,對新冠肺炎疫情的死者致以哀悼,試圖打動一班女性及溫和派選民。

【美國大選】連任4年不夠? 特朗普叫支持者高呼「連任12年」

【美國大選】特朗普長子為父拉票 「拜登是尼斯湖水怪」

梅拉尼婭(Melania Trump)周二(25日)晚於白宮玫瑰園演說,與丈夫特朗普(Donald Trump)在大會的發言相比,梅拉尼婭試圖展現出關懷及溫情的形象。

梅拉尼婭於演說期間,提及新冠肺炎疫情導致大量民眾死亡:

我對所有失去親人的人表示最深切同情,我為患病或受苦的人祈禱。我知道很多人感到焦慮或無助,我想讓你知道你並不孤單。

(My deepest sympathy goes out to everyone who has lost a loved one and my prayers are with those who are ill or suffering. I know many people are anxious and some feel helpless. I want you to know you are not alone.)