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【網民熱話】網民分享筍工經歷 一週上班四天

理財智慧 13:13 2020/08/26

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奮力進入大學，努力發展專長，很多時候都是為了取得一份好工作。如果獲得一份絕世好工的話，相信不少人都會覺得人生一帆風順。好工的定義人人不同，有些人喜歡有挑戰性的工作，有些人喜歡悠閒

 

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有網民發起討論「一人一份最爽筍工」，分享大家遇過的「少勞多得」工作經驗。「樓主」指出，以前曾有工作聲稱需由周一至五上班，但實際只需周一至周四上班，4日只做2小時工作，之後便是自由時間。不過，他指半年後因為覺得工作沒有挑戰性而辭職，轉做另一份機械式工作，還要加班，坦言非常後悔轉工。

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「樓主」的工作經驗令一眾網民大呼羨慕，又呻自己辛苦命，工作不勝負荷也只有16k工資。但亦有網民質疑這些工作毫無意義，指這些工作「乜嘢都學唔到，好悶啫」、「一分耕耘一分收獲，呢啲工唔會做得長」。

責任編輯：翁嘉陽

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