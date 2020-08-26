【物管業績】碧桂園服務半年多賺61%不派中期息 望增值服務收入未來翻1至2倍（第二版）

▲ 碧桂園服務半年收入按年增78.4%至62.7億元，毛利率下跌2個百分點至約37.2%。

碧桂園服務 （06098） 總裁李長江於業績發布會表示，集團下一步將圍繞社區及業主需求拓增值服務。他形容，若物業服務是萬億級藍海，那麼增值服務是10萬級藍海。碧桂園服務目前才剛起步，公司未來努力的方向，希望增值服務收入佔比在未來能夠翻1至2倍，不過集團預料下半年毛利率有一定程度提升，惟「三供一業」盈利預期不會過大。

碧桂園服務上半年多賺約60.9%至13.1億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，碧桂園服務收入按年增78.4%至62.7億元。毛利率較去年同期下跌2個百分點至約37.2%，除「三供一業」業務分部外，其他業務分部毛利率略有增長。

物管股近期走勢疲弱，碧桂園服務平收報51元，成交2.56億元。

首席財務官黃鵬提到，負債率提高主要因在疫情期間，發起預收款送服務的活動，活動為集團帶來逾10幾億的預存，對集團構成合同負債。他又提到集團所發的可轉債深受市場歡迎，對公司償債能力及財務結構仍然是非常優異。他又指，早前集團完成收購合富輝煌的股份純屬財務投資，沒有特別戰略上的考慮。

集團表示，公司與中石油 （00857） 合作，落地「三供一業」改革，實現中石油職工家屬小區的平穩接管，為中石油的員工家屬提供專業、優質服務，達成改革意義與使命。

公司續指，「三供一業」旗下的物業管理服務毛利率低於集團的毛利率平均水平主要因該業務服務對象大多為國企小區且小區成立時間早，物業管理服務收費單價低所致。集團預料，「三供一業」需要長時間才達到市場化的目標。

上半年物業管理服務收入約40億元，按年增57.3%，毛利率上升2.4個 百分點至約38.1%；社區增值服務收入大增96.2%至6億元；非業主增值服務收入增13.2%至6.7億元。

截至6月底止，除「三供一業」業務外，碧桂園服務合 同管理面積約為7.5億平方米，收費管理面積約為3.2億平方米。「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約為8520萬平方米，供熱業務的收費管理面積約為4080萬平方米。

展望未來，碧桂園服務指，未來將持續完善城市服務3.0模式，推動城市產業資源的協同，積極響應政府對於如環境保護及衛生管理、園林綠化養護、市政道路養護、地下管網管養等市政公共服務的需求。

針對城市服務這一新藍海，碧桂園服務將開發城市管理平台系統，依託科技投入與智慧化的手段提高城市管理的效率，利用互聯網、物聯網及AI技術，連接城市的各類終端設備， 提升城市管理的效率，降低運營成本。

（第二版更新業績會內容）

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編輯：袁諾曦