【物管業績】碧桂園服務半年多賺61% 不派中期息

▲ 碧桂園服務半年收入按年增78.4%至62.7億元，毛利率下跌2個百分點至約37.2%。

碧桂園服務 （06098） 上半年多賺約60.9%至13.1億元（人民幣，下同），不派中期息。期內，碧桂園服務收入按年增78.4%至62.7億元。毛利率較去年同期下跌2個百分點至約37.2%，除「三供一業」業務分部外，其他業務分部毛利率略有增長。

物管股近期走勢疲弱，碧桂園服務今日中午收市跌0.1%，報50.95元。

上半年物業管理服務收入約40億元，按年增57.3%，毛利率上升2.4個 百分點至約38.1%；社區增值服務收入大增96.2%至6億元；非業主增值服務收入增13.2%至6.7億元。

截至6月底止，除「三供一業」業務外，碧桂園服務合 同管理面積約為7.5億平方米，收費管理面積約為3.2億平方米。「三供一業」業務的物業服務收費管理面積及合同管理面積均約為8520萬平方米，供熱業務的收費管理面積約為4080萬平方米。

展望未來，碧桂園服務指，未來將持續完善城市服務3.0模式，推動城市產業資源的協同，積極響應政府對於如環境保護及衛生管理、園林綠化養護、市政道路養護、地下管網管養等市政公共服務的需求。

針對城市服務這一新藍海，碧桂園服務將開發城市管理平台系統，依託科技投入與智慧化的手段提高城市管理的效率，利用互聯網、物聯網及AI技術，連接城市的各類終端設備， 提升城市管理的效率，降低運營成本。

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編輯：袁諾曦