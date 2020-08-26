【道指變天】埃克森美孚被剔出道指 老牌藍籌退場是宿命

美股道指大換馬，一次過更換3隻成份股，其中老牌藍籌埃克森美孚（Exxon Mobil）被踢出，換上新經濟股。埃克森美孚失藍籌地位，反映新經濟抬頭之際舊經濟股的影響力減弱，這情況於港股亦出現。

道指今次3股齊換，為2013年以來首次。今次大換馬主要是因應蘋果（Apple）拆細股份而作出調整。負責編制道指的標普道瓊指數公司表示，蘋果將股票「一拆四」後，將大幅降低科技股在道指中的佔比，由原本的27.6%降低至20.3%，而加入Salesforce後，則會將道指科技股比重提高至23.1%。

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埃克森美孚道指比重 10幾年間龍頭變包尾

今次被踢出道指的3隻股中，埃克森美孚為老牌藍籌，早於1928已在指數內，當時以新澤西標準石油的名義獲納入道指，這意味着這隻在指數內92年的藍籌將退場。

現時股市資金追捧新經濟股，舊經濟股吸引力大減，加上油價低迷，埃克森美孚的近年已風光不再。早年埃克森美孚曾是市場的巨無霸，於2013年，埃克森美孚成為全球上市公司市值一哥，當時市值約為4,180億美元。惟其後油價回落，令埃克森美孚股價一再下滑，現時市值僅約1,728億美元。

另外，由埃克森美孚於道指成份股中比重變化，亦見證這隻舊經濟股於道指影響力在下滑。於2007年左右，埃克森美孚於道指30隻成份股中佔首三位內，比重逾5%，惟其後比重回落。現時埃克森美孚於道指比重不足1%，排第28位，難怪會被選擇剔出道指。

不只是美股道指，舊經濟股退潮的現象在本港恒指亦出現時。8月中恒指大變身，納入新經濟股阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） ，以及生物股藥明生物 （2269） ，同時剔出舊經濟股信置 （00083） 、旺旺 （00151） 及神華 （01088） 。其中佔恒指比重最低的老牌藍籌太古 （00019） ，盡管仍留在指數內，但市場預期下次恒指檢討時，形勢仍岌岌可危。

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倘恒指擴藍籌數目 可避免舊經濟股被踢出

對於於道指的30隻成份股，恒指現時有50隻，但仍被指對市場未能反映港股市況。恒指於2006年作出改革，納入H股，並逐步將成份股數目有33隻增至現時的50隻。隨着更多大型新經濟股獲納入恒指，令更多舊經濟股被踢出，而留低的舊經濟股所佔比重亦進一步低。

恒指公司表明將對恒指進行檢討，擴大恒指成分股數目是方案之一，應是避免重磅中資新經濟股入圍，即時擠出股價及財務均穩健本地股。港股現市值已高達40萬億元，為美股、A股及日股以外，全球第4大股市，50隻成分股確未必能全面反映港股市場。反觀美股以標普500指數為指標，即使英股市值低於港股，市場指標富時100亦有百隻股份。

隨着將有更多新經濟股將具備染藍資格，恒指的反革能如何反映港股市況，而又避免扭曲市場代表性問題，將仍有不少討論空間。

責任編輯：錢家鋒