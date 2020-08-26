  • 32°C
香港時間 : 2020826日 (三) 13:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】今日表現最強藍籌　申洲獲大行睇好

股樓投資 12:47 2020/08/26

分享：

昨日（25日）公布中期業績的申洲國際（02313），派發成績表後，昨日午市已急升近8%收市。升浪原來仲未完，股份今早再高開超過7%，最多曾升近10%至131.7元，再創歷史新高，中午收報125.3元，升5.1%，為半日表現最佳藍籌。

作為內地紡織業大廠，申洲上半年在疫情影響下，期內收入102.3億元（人民幣，下同）毛利率維持在30.9%，盈利更按年微升4%至25.1億元。

而且，集團海外工廠擴建未有受疫情影響而停建或調整建設規模。柬埔寨金邊之新成衣工廠已完成一期項目之建設，並預期於第三季開始招工並投產。而越南面料基地的新成衣工廠，則會繼續增聘員工。

多間大行都業績後提高對股份的目標價，甚至買入評級。摩根大通指，公司中期業績好過該行預期，預期下半年訂單將續有改善，故上調對股份今年至2022年純利預測，評級由「中性」升至「增持」，目標價更大增近60%，由原來91港元，上調至143港元。

野村則指出，集團在疫情期間擴張，有望較同業更快搶佔市場份額，認為公司可受惠疫情下，小型企業停產甚至離場的因素，重申「買入」評級，目標價亦調高逾20%，至140.1港元。

申洲股價今日最多升近10%後，現時僅升約5%，要留意股價能否守住125元水平，守不住的話，或反映這趟績後的升勢已到達尾聲。

 

記者：葉志偉
 

相關文章

【港股追蹤】去年先轉虧為盈　易鑫上半年又再蝕錢
2020/08/24
【港股追蹤】去年先轉虧為盈　易鑫上半年又再蝕錢
【港股追蹤】小米績前繼續炒　升至逾兩年高位
2020/08/24
【港股追蹤】小米績前繼續炒　升至逾兩年高位
【港股追蹤】績後獲大行全綫睇好　老牌內需股半日升1成
2020/08/25
【港股追蹤】績後獲大行全綫睇好　老牌內需股半日升1成
【港股追蹤】周黑鴨上半年轉盈為虧 但股價表現點解咁強勁？
2020/08/25
【港股追蹤】周黑鴨上半年轉盈為虧 但股價表現點解咁強勁？
【1810小米業績】小米今日放榜　花旗最牛料收入破千億　
今日
【1810小米業績】小米今日放榜　花旗最牛料收入破千億　
目標價 越南 柬埔寨 申洲國際（02313） 香港股票

下一篇文章

【網民熱話】700萬首期買1300萬自住樓　定投資車位工廈好？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【屋仔跌價】趁樓價跌換樓做屋仔業主 康樂園減價220萬即獲家庭客買入
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【疫市筍盤】港島區居然仲有三字頭兩房? 呢個筍盤放售3日即沽 呎價僅1.17萬
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【農夫山泉IPO】農夫山泉即日起招股入場費4343元　多間券商已預留逾千億孖展　
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【豪宅疫情】新移民劈價賣豪宅　連稅慘蝕7,000萬
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事
【農夫山泉IPO】認購農夫山泉9633前　不可不知的5件事