【港股追蹤】今日表現最強藍籌　申洲獲大行睇好

昨日（25日）公布中期業績的申洲國際（02313），派發成績表後，昨日午市已急升近8%收市。升浪原來仲未完，股份今早再高開超過7%，最多曾升近10%至131.7元，再創歷史新高，中午收報125.3元，升5.1%，為半日表現最佳藍籌。

作為內地紡織業大廠，申洲上半年在疫情影響下，期內收入102.3億元（人民幣，下同）毛利率維持在30.9%，盈利更按年微升4%至25.1億元。

而且，集團海外工廠擴建未有受疫情影響而停建或調整建設規模。柬埔寨金邊之新成衣工廠已完成一期項目之建設，並預期於第三季開始招工並投產。而越南面料基地的新成衣工廠，則會繼續增聘員工。

多間大行都業績後提高對股份的目標價，甚至買入評級。摩根大通指，公司中期業績好過該行預期，預期下半年訂單將續有改善，故上調對股份今年至2022年純利預測，評級由「中性」升至「增持」，目標價更大增近60%，由原來91港元，上調至143港元。

野村則指出，集團在疫情期間擴張，有望較同業更快搶佔市場份額，認為公司可受惠疫情下，小型企業停產甚至離場的因素，重申「買入」評級，目標價亦調高逾20%，至140.1港元。

申洲股價今日最多升近10%後，現時僅升約5%，要留意股價能否守住125元水平，守不住的話，或反映這趟績後的升勢已到達尾聲。

記者：葉志偉

