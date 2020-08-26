瑞士百達資管黃思遠：科技股升幅合理　現時應用2023/2024年目標價

▲ 黃思遠指出，今年錄得正回報的往往是一些受長期結構增長推動的科技龍頭，它們現金充裕，在2至4個月的時間裡實現了2至4年的增長。

全球疫情反覆，但環球股市已從3月的低位大幅反彈，螞蟻集團IPO消息更帶動阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等科技股股價上揚。瑞士百達資產管理多元資產團隊高級投資經理黃思遠認為，現時股市出現質素上的分化，與經濟並沒有出現不理性的脫勾，而且科技股升幅也非過大。

黃思遠指，今年來很大部分股票仍然錄得負回報，包括郵輪、航空運營商、傳統零售商和能源股；如果這些股票今年都錄得正回報，那麼股市才真正與經濟脫勾。

他續稱，今年錄得正回報的往往是一些受長期結構增長推動的科技龍頭，它們現金充裕，在2至4個月的時間裡實現了2至4 年的增長。 折現現金流估值（discounted cashflow）被向前拉了2至4 年，因此現在應該使用2023/2024年或更遠的目標價，來評估科技股。

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記者：陳韻妍