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石藥急升逾半成　半年多賺23%中期息派6港仙　5送3紅股

即市財經 14:47 2020/08/26

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石藥集團 （01093） 公布上半年業績，上半年純利按年增長23%至23.1億元（人民幣，下同），每股盈利30.97分，中期息派6港仙，去年同期無派息。集團建議按每持有5股現有股份，發行3股新股之基準發行紅股。

石藥午後股價急升，最新報16.76元，升逾半成，盤中高見16.96元，成交額11.05億元。

期內，收入按年增12.6%至125.9億元。按業務區分，上半年成藥收入按年升16.7%至102.3億元；維生素C收入按年跌13.2%10.05億元；抗生素收入按年跌10%至4.78億元；其它收入增21.1%至8.76億元。

集團表示，受到疫情影響今年首季醫院就診率大幅下降，對經營造成了一定的負面影響。今年次季，內地疫情逐漸受控，醫院就診率及各項市場推廣活動也得到復蘇，集團整體經營大致回復正常。

受到疫情影響，維生素C產品價格於二季度借勢上漲，出口量創歷史新高。不過，隨著出口市場的需求漸漸放緩，目前的產品價格已快速回落，預計下半年的業務將面臨較大的市場壓力。

集團今年上半年研發費按年增至14.52億元，去年同期為人民幣9.42億元。研發費用增加主要因研產品的數目增加；持續進行及新開展的臨床試驗費用增加；有關仿製藥的質量及療效一致性評價的支出增加。

目前有25個藥品處於註冊審評待批階段，42個產品正在開展臨床試驗（包括31個創新藥以及 11個新型製劑），9個產品正在進行生物等效試驗，以及7個產品待批臨床批件（6個國內及1 個美國）。

相關文章：聯邦制藥績後升逾4%　半年少賺31.5%不派中期息

融創中國升0.3%　中期多賺6.5%不派中期息

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編輯：謝卓榮

香港股票 純利 每股盈利 石藥集團（01093）

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