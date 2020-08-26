【全球資產荒】央行大放水激化資產荒 爭回報有無良方?（訂戶專享）

新冠疫情下全球央行減息放水救市，市場熱錢資金大量供應，令資產荒（asset shortage）再成投資界熱議焦點，凸顯疫情新常態下，長綫投資者賺取穩定、合理回報愈趨困難的局面。

所謂「資產荒」，準確一點的說法是「安全資產荒」（safe asset shortage），即市場缺乏能提供穩定長綫回報的安全資產。市場一般以長年期美國國債為零風險投資指標，引伸高信貸評級、主要經濟體國債亦為安全資產。

市場對資產荒討論非今日始，2009年金融海嘯後環球央行減息、買債量寬（QE），資產荒已為學術討論的長期主題。只是疫情下美國聯儲局為首全球央行3月以來緊急減息、大手買債救市，令高評級主權債供求失衡加劇，國債息率回報更低，更難配合長綫投資者的回報需求。

德法國債呈負息 退休保險基金難覓回報

以10年國債息作指標，綜觀七大工業國（G7），只有曾陷債務危機的意大利國債息逾1厘、加拿大、美債息僅約0.6至0.7厘，英國債息低至0.3厘、日債近零息；德、法兩國債息更為負數，即投資者要賠錢持國債。

投資市場難覓低風險、穩定回報的安全資產，對退休基金、保險基金等大型長綫機構投資者挑戰尤其嚴峻。須知退休基金、保險基金的持久運作，前提是以穩健投資回報支付成員的退休金及保險賠款償付要求。若安全資產未能提供所須回報，或許只能接受較高風險，增持評級稍低的新興市場國債、企業債，以及增持股票，甚至買入由投資銀行包裝的高評級定息產品（如觸發金融海嘯的次按產品）。

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追回報承受高風險 增資產泡沬隱患

個人投資者層面看，資產荒下投資者願意接受高息股提供稍低股息回報，亦加大投資優質高息股的難度。同理，安全高息資產難覓，投資者提高風險胃納尋求回報，科技股成全球投資主題，甚至虛擬貨幣Bitcoin亦受捧，由3月低位急彈最多1.3倍， 早前曾升破1.2萬美元。

▲ 有虛擬貨幣交易平台以「利息已死」為口號，促投資者買賣Bitcoin

「磚頭」為不少投資者眼中的安全資產，疫情下經濟每況愈下，住宅樓市卻未見顯著回落，相信部份亦由於資產荒下投資者有意無意忽視潛在風險。

全球資產荒一日未見緩解，低回報投資環境持續，誘使一眾機構及個人投資者承受不對稱風險，長遠再催生資產泡沬，或成另一輪市場危機的隱患。有經濟學家相信，歐盟為抗疫通過的7,500億歐元「復甦基金」，未來籌發的歐盟復甦債券，也許為資產荒的一絲曙光。

撰文：劉德斌

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