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【品牌有段故】農夫山泉IPO反應熱烈　品牌憑兩大營銷策略取勝

商業 12:57 2020/08/26

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農夫山泉（9633）昨日起招股，請場反應熱烈。但事實上，大家對品牌認知又有多少？

農夫山泉成立於1996年，是一家中國大陸的飲用水和飲料生產企業，總部位於浙江省杭州市，是養生堂有限公司旗下的控股公司，董事長為鍾睒睒。

【農夫山泉IPO】農夫山泉醞釀10年終上市　被喻為「中國的可口可樂」

賣點為標榜「源自天然水源」

農夫山泉是中國包裝飲用水的龍頭品牌，其中最大賣點為其品質定位，包裝飲用水產品標榜為「源自天然水源」，水源包括中國一級水資源保護區的浙江千島湖深層湖水、源自吉林長白山的礦泉水，以及自然湧出泉水等，故品牌亦被內地民聚籲為「水中茅台」。

除包裝飲用水，農夫山泉2018年起開始跨界發展，推出大米系列產品，之後亦推出了運動飲料、咖啡及功能飲料產品。據其去年零售額計算，在茶飲、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

（農夫山泉官網截圖）

廣告無處不在  

另一方面，農夫山泉在廣告推廣策略方而亦大費周章，其廣告遍布內地。除了設立「農夫山泉有點甜」、「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」等洗腦的廣告口號外，更不時在國內綜藝節目發放植入式洗腦廣告，令品牌深入民心。據網上資料指出，農夫山泉在2017至2019年間的廣告及促銷費用開支逾34億元，佔總收入介乎5至6%。

「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」為農夫山泉重點的廣告口號。（農夫山泉官網截圖）

董事長鍾睒睒為行銷高手 

另一方面，農夫山泉董事長鍾睒睒功不可抹，他在內地被視為行銷高手。鍾睒睒在1996年創立了農夫山泉時，當時內地瓶裝水市場是以純淨水為主流，為打開銷路，他轉而生產天然水，並策畫了「行銷戰」，憑廣告宣稱純淨水對健康無益，因而取得成功。

農夫山泉董事長鍾睒睒在內地被視為行銷高手。（中新社圖片）

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責任編輯：蘇穎琪

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