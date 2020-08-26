【新股IPO】騰盛博藥傳最快明年首季上巿 阿里馬雲、紅杉資本是股東

引述外電報道，內地生物科技公司騰盛博藥（Brii Biosciences）正考慮最快明年首季來港上，計劃集資2億至4億美元，現正與投行研究上市可能性。據指，有關上市計劃仍處於初步階段，規模和時間等細節均未落實仍有變數。

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另一方面，騰盛亦正尋求上市前融資，有意向私募投資者集資約1億美元。

騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。公司此前集資2.6億美元，並獲ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金注資，而雲峰基金由馬雲和虞鋒創立。目前騰盛博藥已與阿里健康（00241） 、藥明康德及在美國上市的Vir Biotechnology建立合作伙伴關系。

公司主要從事乙型肝炎、愛滋病及新型冠狀病毒及中樞神經系統疾病等研究，有兩乙型肝炎項目在中國處臨床兩期階段。

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記者：張以正