【新股IPO】物管股當炒　禹洲計劃分拆物管業務上巿

物管股受歡迎，故繼續有內房計劃分拆物管業務來港上市。禹洲集團（01628） 公布，正考慮分拆集團的物業管理服務業務及商業營運服務業務來港上市的可能性。不過一切詳情仍未落實，公司會在適當時候，或根據上市規則的規定就可能分拆作出進一步公告。

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禹洲日前公布截至今年6月底止中期業績，營業額140.07億元（人民幣，下同），按年升20.4%；純利10.19億元，按年跌37.8%；每股盈利18.43分；派中期息12港仙，按年持平。

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記者：張以正