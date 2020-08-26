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【內房業績】龍湖半年核心溢利增12% 中期息增11%至0.4元人幣

即市財經 12:22 2020/08/26

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龍湖上半年多賺0.5%至63.4億元人民幣，剔除公平值變動等影響後，核心溢利增長12.1%至52.7億元人民幣。

龍湖 （00960） 上半年多賺0.5%至63.4億元（人民幣，下同），剔除公平值變動等影響後，核心溢利增長12.1%至52.7億元。龍湖宣派中期股息每股0.4元，按年增長11.1%。期內，營業額增長32.6%至511.4億元，其中物業發展收入增32.4%至452.5億元。

龍湖本周走勢偏好，周一（24日）股價突破40元水平，今日公司中午收市報40.4元，升0.1%。

上半年合同銷售額按年增長5.2%至人民幣1,111億元。毛利率為30.8%。龍湖表示，下半年集團在售主力項目將達到211個，其中46個為全新項目， 124個項目將推出新一期新業態產品。

截至6月底止，土地儲備合計7,354萬平方米，權益面積為5,128萬平方米，上半年新增收購土地儲備總建築面積為1,101萬平方米，權益面積為743萬平方米，平均權益收購成本為每平方米6,425元。

龍湖上半年竣工的物業總建築面積約530萬平方米，計劃於今年竣工的物業總面積將達到2,000萬平方米左右，目前項目工程進展和銷售進度正常。

另外，龍湖上半年物業投資業務不含稅租金收入為33.6億元，按年增長30.4%，商場及租賃住房收入的佔比分別為77.4%及21.8%。

截至6月底止，淨負債率為51.4%，在手現金為784億元。平均借貸成本為年利率4.5%，平均貸款年限為6.45年。

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編輯：袁諾曦

香港股票 龍湖集團（00960） 經濟
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