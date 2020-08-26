▲ 【美斯轉會】球迷示威挽留美斯 促巴塞主席下台

球王美斯（Lionel Messi）向西甲球會巴塞隆拿提出離隊意願，大批巴塞球迷不捨美斯離去，上街到巴塞球場外示威挽留美斯，並要求巴塞主席下台負責。曾為美斯隊友的前巴塞隊長佩奧爾，則表明支持美斯的決定。

多間媒體報道指，美斯希望啟動合約內的解約條款，藉此自由身轉會。巴塞則指，美斯的合約要到明年季末才屆滿。美斯與效力19年的巴塞出現分歧，或需對簿公堂。

美斯有意離開巴塞的報道，引發數以百計的巴塞球迷聚集在巴塞魯營球場外，示威者表示支持美斯，並要求巴塞主席巴杜美下台。

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有球迷拿着美斯的巴塞10號球衣，並高呼「美斯留下」的口號，並唱著「美斯不要走，我們愛你」，亦有球迷高叫「巴杜美下台！」（Bartomeu, dimissió,）。

「#MessiSiBartoNo」在社交平台Twitter登上趨勢，意即要求美斯留下，巴杜美下台。

前巴塞隊長佩奧爾亦在Twitter表明支持美斯，而現時正在巴塞效力的蘇亞雷斯，則在佩奧爾帖文留下兩個拍掌的表情符號。

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責任編輯：林嘉莉