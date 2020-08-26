華潤置地或分拆物管業務獨立上市　上半年核心溢利增3%中期息升16%　

▲ 潤地宣布派中期股息每股0.15元（折合約0.168港元）較去年同期增 加16.3%。

華潤置地 （01109） 上半年純利跌9.3%至115.4億元（人民幣‧下同），扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利 83.7億 元，按年增3.2%；派中期股息每股0.15元（折合約0.168港元）較去年同期增 加16.3%。另外，潤地發通告指，可能分拆物業管理及商業運營服務業務獨立上市。潤地股價現升1.5%，報34.9元，成交額1.35億元。

期內，綜合營業額為448.7億元，按年下降2.1%，其中開發物業營業額為359.7億元，按年下降1.7%。開發物業毛利率由去年同期的36%下降為31.1%，綜合物業毛利率則按年跌4.7個百分點至33.5%。潤地上半年實現簽約額1,108.2億元，較去年同期下降6.7%，實現簽約面積632.1萬平方米，較去年同期增加1%。

截至6月底止，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,303.6億元。其中，已鎖定於下半年結算的開發物業營業額已達1,069.6億元。

潤地在業績報告披露，截至6月底止，物業管理面積規模達1.12億平米，較去年底增長5.4%。其中，住宅物業管理面積0.98億平米，商業物業管理面0.14億 米。期內，物業管理收入27.2億元，同比增長9.1%，其中，住宅物業管理收入達16.8億元，同比增長9.3%，商業物業管理收入高達人民幣10.4億元，同比增長8.9%。

相關文章：

【內房業績】龍湖半年核心溢利增12% 中期息增11%至0.4元人幣

【內房業績】融創中國升0.3% 中期多賺6.5%不派中期息

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情