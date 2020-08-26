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【HIBOR拆息】農夫山泉孖展熱爆　惟港元拆息變動不大

即市財經 12:08 2020/08/26

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港元拆息今日變動不大，1星期拆息反跌，最新報0.1675厘。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 招股反應熱烈，首日已借出逾1600億元孖展額，相當於超額認購近280倍。不過，港元拆息今日變動不大，1星期拆息反跌，最新報0.1675厘。

根據香港銀行公會數據，隔夜拆息最新報0.05982厘，較上日升0.3個基點；1星期拆息最新報0.1675厘，較上日跌2.13個基點；2星期拆息報0.21036厘，較上日跌1.46個基點。

與供樓按揭相關的1個月拆息最新報0.25732厘，跌0.64個基點；3個月拆息報0.44339厘，升0.14個基點。

6個月拆息及12個月拆息分別報0.65厘及0.87125厘。

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編輯：吳敏芳

銀行 香港股票 農夫山泉（09633） 拆息

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