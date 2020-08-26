▲ 【BNO移民】英國政府急轉軚 不再反對學童校內戴口罩

新冠病毒疫情肆虐下，英國學校仍計劃在9月復課，英國政府對學生應否在校內戴口罩的問題，態度急轉，稱英格蘭地區各學校校長將可自行決定，是否讓學生在走廊戴口罩。英國政府反對校內戴口罩的指引，遭教育界強烈反對，當局旋即轉軚。

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英國教育部確認，會交由校長自行決定是否讓學生及職員戴口罩，尤其在走廊等難以實行社交隔離的公共範圍。英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，世界衛生組織（WHO）已更新指引，強調是聽從最新的醫學及科學建議。

《衛報》報道，有教育部門官員解釋，不論政府政策有無改變，學童回校仍是安全，強調政府有做準備，按部分已開學的學校經驗，甚少發生新冠病毒傳播。

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在野工黨影子教育大臣Kate Green指，學校及家長需要清晰指引，但政府卻將責任拋給他們，強調有需要將在校內公共地方戴口罩列為必須。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）斥保守黨政府，似乎總是只在遇到壓力後才做決定。

英格蘭衛生部門指引並不建議師生在校內戴口罩，指學生早已分成不同組別，又稱錯誤戴口罩會提高感染風險。惟開學日在即，多個地方政府均收緊指引，蘇格蘭政府將在校車或走廊等公共範圍戴口罩，列為必須，北愛爾蘭亦有類似政策。

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反而英格蘭地區一直未有改變做法，引起教育界不滿，有辦學組織曾稱會不理政府指引，以自己方式在旗下學校推行口罩令，屬工黨簡世德早已揚言，當地會自行收緊學校口罩令。

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責任編輯：林建忠

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