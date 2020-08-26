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【美股焦點】道指新貴Salesforce收入增三成　上調全年收入展望　

股樓投資 11:53 2020/08/26

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下周一（31日）納入道指成份股的商業軟件供應商Salesforce周二（25日）公布上季業績，收入增長達29%至51.5億美元，高於Factset分析師平均預期的48.7億美元；每股盈利為1.44美元，優於市場預期的2.21美元。

相關文章: 【美股分析】諾獎得主克魯明：股市與實體經濟脫鉤

Salesforce將會在下周起成為道瓊斯工業平均指數中，三十隻成份股的其中一隻，以抵消蘋果公司將股份「一拆四」的影響。在成為藍籌股的好消息下，Salesforce本周已升16.75%至244.7美元，現價預測市盈率高達70.4倍，而在公布業績後，盤後股價更升15%。

相關文章: 【道指換馬】Salesforce擠身道指成份股　踢走百年老店埃克森美孚

管理層本來在上季下調全年展望，當時公司擔心部份客戶難以支付服務費，但管理層在昨日的分析員會議中，卻預計今年銷售額會達到207至208億美元，比上季預計的200億美元高，但仍低於年初所預算的211億美元。

Salesforces是全球最大的企業客戶關係管理（CRM）軟件供應商，其軟件可整合銷售、行銷與客戶溝通的過程。

撰文 : 林展鋒

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