【疫市營商】專賣日本產品營銷公司　果斷轉網購解困

▲ 港男鍾亦琛將日本產品如米、油及酒品等帶到香港銷售，但今年碰上新冠肺炎疫情，迎合大環境，果斷將產品分銷搬到網上平台，生意才得以回升。

港男鍾亦琛早年開設Bossifly International Ltd海外市場策劃公司，將日本產品帶到香港，當中不乏大眾喜愛的日本酒品、果汁、大米等產品，並專注打入本地高檔消費群。「我們售賣的日本清酒價格約2000元一瓶，本來利用酒吧及餐廳作分銷，但面對疫情，近月更禁止夜晚堂食，無論餐飲還是酒品銷售生意都一落千丈。」

大眾改習慣 網上消費可觀

面對嚴峻環境，鍾亦琛開始改變策略，將各種進口的日本產品放到社交平台，以及網購平台HKTVmall上售賣。鍾亦琛表示，從前本地網購生意未算普及，但疫情爆發後，大眾開始慣用網購平台購物。「目前消費者在網購平台上的消費額非常可觀，買的數量亦很驚人，特別是有一期研究實施禁酒令，該期我們酒品生意額就錄得驚人升幅。」

鍾亦琛指出，當夜晚禁止堂食，酒吧亦未能重開，人們自然會在網購平台瘋狂購物。「該期我們的產品生意額普遍錄得6倍升幅，當中包括各種日用品如油、米以及酒品。」他解釋，疫情下，人們居家工作生活，夜晚亦不能外出食飯，各種生活用品銷量強勁，以往只是外國人喜歡在家中開派對，因而購買各類食品及酒品，現時大家都會搶購，以居家聚會。

▲ 鍾亦琛表示，目前消費者在網購平台上的消費額非常可觀，買的數量亦很驚人，特別是有一期研究實施禁酒令，該期我們酒品生意額就錄得驚人升幅。（資料圖片）

鍾慨嘆，疫情爆發後，來往日本的運輸成本直線上漲。「疫情爆發初期，來往日本的空運航班減少，只能以船運代替，3月及4月的最高峰時期，運輸成本較疫情爆發前就升了4倍。」他解釋，產品成本上漲，無可避免要轉嫁消費者，但不能升價太多，而實體店成本仍在，因此決定採用網上平台分銷，另一方面亦節省了從前將產品放到超市的不菲上架費，以及經營實體店的舖租。

鍾亦琛自己亦有投資酒吧及餐廳，面對疫情，店鋪生意銳減，因此除了開源，亦要節流。「舖租成本開支大，面對疫情，餐廳堂食大跌8成，雖然能轉做外賣，但幫助不大，可幸的是業主能酌情減租，才能勉強度過難關。」

▲ 市民居家抗疫，各種日常用品、食品、飲品在網購平台上都錄得不錯銷量。（受訪者提供圖片）

開源節流得宜 生意回升

此外，鍾亦將貨品的倉庫，由九龍灣搬到屯門，運送貨品的物流項目亦可外判給其他平台。「屯門貨倉平均呎租較廉宜，但根據觀察，該區迷你倉目前出租率逾9成，即使想擴充，亦比較困難。」他解釋，因為不少公司都採取在家工作措施，因此會將辦公室器材、傢俬及文件等，都放到迷你倉。

鍾亦琛透露，在各種節流措施下，加上餐廳生意勉強持平，而批發業務方面亦成功轉到網上，同時將節省到的成本都投放到網絡平台宣傳，近月整體生意才穩步回升。

此外，鍾亦琛亦留意到，由於限聚令關係，除了餐廳座位改變外，亦要調整產品設計。「由於限聚令，到餐廳的人，一檯只能有兩個，消費的酒品份量亦與從前不一樣，酒品體積必須改變以切合他們的需求。」他指出，未來會將大枝裝的日本酒品，重新設計成細枝裝，以迎合大環境需求。

▲ 鍾亦琛表示，由於限聚令關係，客人引用酒品的份量減少，因此未來會將大枝裝的酒品，重新設計成細枝裝，迎合大環境需求。（資料圖片）

未來實體店鋪用途逐漸改變

新冠肺炎疫情，令零售業雪上加霜，店鋪關門情況屢見不鮮，從而將銷售轉到網上，或讓人對實體店的價值重新定義。

商人鍾亦琛開設Bossifly International Ltd海外市場策劃公司，本將日本產品帶到香港，並以實體店及酒吧為分銷途徑。他指出，經過新冠肺炎，未來實體店用途及性質將會改變，或會以陳列及體驗為主，並非以銷售為主要目的。

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「由疫情得到的經驗，實體店，或並非主打消費的地方，要消費，可以在網上完成，而實體店是給真正希望體驗的人去嘗試的。」

他指出，網上只能解決消費環節，要真正嘗試到產品帶來的真實感覺，還是必須到實體店。「例如一些酒花投資會，品酒會，網上難以感受，因為現場的氣氛很重要，而各種交流會、講座都仍然有價值。」他計劃，待疫情穩定，公司或開設較細體積的實體店，讓客人嘗試各種產品，但整個消費過程就可移師網上完成。

記者：李彥煒