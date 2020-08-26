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【螞蟻IPO】螞蟻集團股東公開　長實長和董建華家族都是股東

即市財經 11:50 2020/08/26

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長和近年與螞襪集團合資經營「AlipayHK」，招股文件顯示長和長實都持股螞蟻集團。圖為長和創辦人李嘉誠。

阿里巴巴 （09988） 螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）在香港、上海提交IPO上市申請，初步招股書交代螞蟻集團更多盈收、業務和股權架構細節。除了阿里巴巴、阿里和螞蟻員工合計持有上市前股權8成，螞蟻集團經多輪融資，境內外也有大量投資者參股，除了一眾內地金融企業持股，李嘉誠李澤鉅旗下長和 （00001） 、長實 （01113） ，前行政長官董建華家族也是螞蟻股東之一。

螞蟻集團擬在香港、上海共發行10%已擴大股本，總股數不低於300.3897億股，外資股不可超過50%。據初步招股書，螞蟻集團目前的上市公司股東包括：

上市公司 持股股數
中金公司 （03908） 4.61億股
中國人壽 （02628） 2.49億股
中國太保 （02601） 1.74億股
人保 （01339） 1.28億股
新華保險 （01336） 9948萬股
長和 （00001） * 891萬股
長實 （01113） * 891萬股
*長和、長實現持有螞蟻境外發行股份，未計入現有螞蟻股權，但當螞蟻正式上市，相關股份會轉換為H股，與現有股東同股同權。

長和、長實近年與螞蟻集團在港合資「AlipayHK」，長和持股一半。若以市傳螞蟻集團爭取估值2250億美元（約17,750億港元），長和、長實的螞蟻股權價值合計約10.4億港元。

有別阿里巴巴今日早上創新高，上述大型上市公司今日股價未受惠螞蟻上市消息，持股價值或逾250億港元的中金公司照跌1.5%，新華保險業績欠理想，股價更跌逾半成。

中國動向大升　董建華3子女持股

反而，中國動向 （03818） 今早再大升13%，中國動向透過投資「福清麒盛叁號—螞蟻金服」及「經頤基金—螞蟻金服」基金，持有螞蟻少數股權。截至去年9月底止，中國動向持有螞蟻股份總值約1.87億元人民幣。

除了上市公司外，螞蟻集團也有不少國家主權基金或名人股東，包括沙特阿拉伯主權基金、阿布扎比投資局，也有董建華3名子女董立筠、董立均及董立新持股「Domenick Limited」，3人持股約178萬股，以上述估值推算，上市時估值或達1億元。

 

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記者：麥德銘

香港股票 李嘉誠 李澤鉅 董立新 董建華 長實集團（01113） 中金公司（03908） 長和（00001） 阿里巴巴－SW（09988） IPO

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