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【新股IPO】騰盛博藥通過12億元C輪融資　據報最快今年來港上市

新股IPO 15:49 2021/03/26

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騰盛博藥的股東陣容包括ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金

此前傳出於今年來港上市的騰盛博藥通過1.55億美元（約12億港元）C輪融資。此輪融資由景順新興市場基金（Invesco Developing Markets Fund）領投，其他新投資者和現有投資者共同參與。是次融資資將用於推進騰盛博藥正在研發中的多個傳染病專案，及中樞神經系統（CNS）計劃。

騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。該公司此前集資2.6億美元，並獲ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金注資。

早前彭博引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲有份投資、專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥（Brii Biosciences）考慮最快明年首季來港上市，集資額可能達2億至4億美元。

騰盛博藥已與阿里健康 （00241） 、藥明康德 （02359） 及在美國上市的Vir Biotechnology建立合作夥伴關係。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：吳敏芳、謝卓榮

 

港股 阿里健康（00241） 藥明康德（02359） 集資 IPO

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