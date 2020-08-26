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【新股IPO】騰盛博藥據報最快明年首季來港上市　馬雲有份投資

即市財經 11:42 2020/08/26

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騰盛博藥的股東陣容包括ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金

彭博引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人有份投資、專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥（Brii Biosciences）考慮最快明年首季來港上市，集資額可能達2億至4億美元。

消息指，騰盛博藥正與投行商討潛在上市，另外該公司亦正尋求上市前融資，擬集資1億美元。

騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。該公司此前集資2.6億美元，並獲ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金注資。

另外，騰盛博藥已與阿里健康 （00241） 、藥明康德 （02359） 及在美國上市的Vir Biotechnology建立合作夥伴關係。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 阿里健康（00241） 藥明康德（02359） 集資 IPO
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