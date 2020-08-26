【新股IPO】騰盛博藥據報最快明年首季來港上市 馬雲有份投資
即市財經 11:42 2020/08/26
彭博引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人有份投資、專注於治療新冠肺炎和HIV等疾病的騰盛博藥（Brii Biosciences）考慮最快明年首季來港上市，集資額可能達2億至4億美元。
消息指，騰盛博藥正與投行商討潛在上市，另外該公司亦正尋求上市前融資，擬集資1億美元。
騰盛博藥於2018年成立，總部設於中國及美國。該公司此前集資2.6億美元，並獲ARCH Venture Partners、紅杉資本、6 Dimensions Capital、博裕資本、Blue Pool Capital和雲峰基金注資。
另外，騰盛博藥已與阿里健康 （00241） 、藥明康德 （02359） 及在美國上市的Vir Biotechnology建立合作夥伴關係。
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編輯：吳敏芳