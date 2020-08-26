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【新冠肺炎】全球第二季手機銷售錄雙位數跌幅　iPhone似乎未受影響

環球政經 11:49 2020/08/26

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根據Gartner周二（26日）發布的報告，2020年第二季度全球智能手機銷量下降20.4％至2.95億部。蘋果iPhone的銷售保持平穩，下跌百分比較少，而三星（Samsung）等其他製造商的出現雙位數跌幅。

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據Gartner數據顯示，三星的銷售額按年下降27.1％；華為的智能手機銷量下降6.8％。報告指出，另外兩個內地品牌小米及Oppo分別下降21.5％和15.9％；蘋果的銷售按年僅下降0.4％，為眾多手機品牌中跌幅最少。

Gartner高級研究總監Anshul Gupta表示，在新冠肺炎疫情期間，各國政府都實施旅行限制、零售店關閉，大眾開始對非必要支出變得愈來愈謹慎。此外，蘋果曾推出的iPhone SE由於在歷多手機產品中價格較低，變相也鼓勵舊手機用戶升級；中國商業環境改善，也令蘋果在當地業務有所增長。

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責任編輯：黎淑雯

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