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【疫市開鋪】中原200萬租康城商場舖　全港最貴租代理分行

股樓投資 11:23 2020/08/26

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將軍澳日出康城是未來供應重鎮，近期區內商場正式開幕，帶旺區內成交。為搶佔更高市佔率，中原以月租200萬元，承租商場舖位，呎租逾2,000元，媲美旺區一綫地舖，料創全港地產代理分行最貴租金紀錄。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，公司承租將軍澳日出康城商場THE LOHAS一個相連舖，面積約1,000平方呎，月租約200萬元，呎租逾2,000元，又坦言該鋪租金之高，可謂「史無前例」。

陳永傑續說，日出康城只有一個大型商場，而商場限定只有3個店鋪，可作地產代理分行用途，加上租約於去年五月達成，當時未受社會事件及疫情影響，故疫市以高租金開舖。

他又指，日出康城私宅供應量大，過去數年，區內一手交投暢旺，而未來亦料有大量二手買賣，而商場開幕以來，買賣及租賃交易增加，故願投入資源發展。

中原譚桂貞說，新分行於週日正式投入服務，睇樓量急升約六成，隨着大型商場啟用，區內生活配套發展愈見成熟，買家對區內住宅物業興趣明顯急增，新分行開張至今短短4天，已錄得兩宗一手成交，交投相當暢旺。

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撰文 : 黃卓賢

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