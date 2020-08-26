  • 31°C
香港時間 : 2020826日 (三) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美斯轉會】球王美斯要求巴塞解約 盛傳曼城是下一站

環球社會熱點 16:31 2020/08/26

分享：

【美斯轉會】球王美斯要求巴塞終止合約 結束19年賓主關係

多間媒體報道指，球王美斯已向西甲球會巴塞隆拿提出離隊意願，美斯希望啟動合約內的解約條款，藉此自由身轉會。巴塞卻指相關自動解約條款已經過期，美斯的合約要到明年球季完結時才屆滿。美斯與效力19年的巴塞出現分歧，或需對簿公堂。

外間盛傳美斯極可能轉投英超的曼城，與前主帥哥迪奧拿再次合作。

法新社報道，阿根廷前鋒美斯（Lionel Messi）透過律師團隊以需第三方認證電信傳真（burofax）通知巴塞，希望啟動合約內的解約條款。

【美斯轉會】球迷示威挽留美斯 促巴塞主席下台

曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不

巴塞證實收到美斯的要求，但指出美斯啟動單方面終止合約的條款期限，已在今年6月屆滿，故美斯需要完成明年6月才到期的合約，否則需要支付巴塞7億歐元（約64億港元）的解約金。

西甲等歐洲主流聯賽的球季一般在5月底或6月初結束，但今屆因為新冠疫情一度停賽近3個月，不得不推遲至8月底才完成。美斯一方認為，既然球季推遲結束，自動解約條款日期理應推遲。

F1新賽季揭幕　咸美頓率領車手單膝下跪抗議種族主義

【新冠肺炎】祖高域網球賽疑爆發集體感染 迪米杜夫等4人確診

現年33歲的美斯，職業生涯只效力過巴塞一支球隊。美斯2001年加入巴塞青年軍，2004年起獲提拔至巴塞一隊。

美斯效力巴塞19年，贏得10屆西甲冠軍及4屆歐聯冠軍，個人更6度奪得世界足球先生獎項，被各界認定是21世紀初的球王之一。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展訂閱優惠最後召集】禮品總值高達$4,726！立即訂閱

責任編輯：林嘉莉

相關文章

曼聯都驚武漢肺炎 借上海申花前鋒前做曬調查
2020/02/04
曼聯都驚武漢肺炎 借上海申花前鋒前做曬調查
【高比拜仁離世】與妻子約定不坐同一直升機 恐出事遺下女兒
2020/01/29
【高比拜仁離世】與妻子約定不坐同一直升機 恐出事遺下女兒
Kobe Bryant愛坐直升機 不只因為省時間
2020/01/28
Kobe Bryant愛坐直升機 不只因為省時間
Kobe Bryant墜機前 機師曾被告知飛行高度過低
2020/01/28
Kobe Bryant墜機前 機師曾被告知飛行高度過低
車禍或阻備戰東京奧運 羽毛球一哥桃田賢斗金牌夢一波三折
2020/01/13
車禍或阻備戰東京奧運 羽毛球一哥桃田賢斗金牌夢一波三折
體育人物 體育賽事 巴塞隆拿足球會 足球 美斯 西甲

上一篇文章

【BNO移民】英國零售業大裁員 2009年以來最嚴重

下一篇文章

【南韓疫情】首爾市政府爆感染群組 醫生疫下照罷工
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【BNO移民】英國樓市湧現港人買家 買樓要排候補名單
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【新冠肺炎】瑞典近4000人假確診 用華大基因檢測試劑
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
【新冠疫苗】悉尼主教帶頭拒打牛津疫苗 莫里森頭痛
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【美國示威】黑人遭警開7槍重傷 當地爆示威實施宵禁
【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人
【南韓疫情】韓女不戴口罩 Starbucks內傳染27人
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）