【美斯轉會】球王美斯要求巴塞解約 盛傳曼城是下一站

▲ 【美斯轉會】球王美斯要求巴塞終止合約 結束19年賓主關係

多間媒體報道指，球王美斯已向西甲球會巴塞隆拿提出離隊意願，美斯希望啟動合約內的解約條款，藉此自由身轉會。巴塞卻指相關自動解約條款已經過期，美斯的合約要到明年球季完結時才屆滿。美斯與效力19年的巴塞出現分歧，或需對簿公堂。

外間盛傳美斯極可能轉投英超的曼城，與前主帥哥迪奧拿再次合作。

法新社報道，阿根廷前鋒美斯（Lionel Messi）透過律師團隊以需第三方認證電信傳真（burofax）通知巴塞，希望啟動合約內的解約條款。

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巴塞證實收到美斯的要求，但指出美斯啟動單方面終止合約的條款期限，已在今年6月屆滿，故美斯需要完成明年6月才到期的合約，否則需要支付巴塞7億歐元（約64億港元）的解約金。

西甲等歐洲主流聯賽的球季一般在5月底或6月初結束，但今屆因為新冠疫情一度停賽近3個月，不得不推遲至8月底才完成。美斯一方認為，既然球季推遲結束，自動解約條款日期理應推遲。

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現年33歲的美斯，職業生涯只效力過巴塞一支球隊。美斯2001年加入巴塞青年軍，2004年起獲提拔至巴塞一隊。

美斯效力巴塞19年，贏得10屆西甲冠軍及4屆歐聯冠軍，個人更6度奪得世界足球先生獎項，被各界認定是21世紀初的球王之一。

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責任編輯：林嘉莉