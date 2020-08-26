美國納斯達克據報建議修訂上市規則　允許企業直接上市集資取代IPO

▲ 國納斯達克據報已向美國證券交易委員會（SEC）申請修改上市規則。

路透報道，美國納斯達克已向美國證券交易委員會（SEC）申請修改上市規則，允許企業直接上市集資，以替代首次公開招股。

根據納斯達克目前的建議，準備上市的企業在投行的協助下，在交易所進行首次交易之前設定一個不具約束力的價格範圍，並出售固定數量的股票。該股票的開市價可以超出不具約束力的價格範圍，但不能低於價格範圍下限的兩成。

納斯達克競爭對手紐約證券交易所（NYSE）早於6月時已向SEC提交一項經修正過的規則調整，也將使企業能夠通過直接上市籌資，而紐交所提交的版本是股價開市水平需要位於上述既定的價格範圍內。

IPO多年來一直是企業上市籌集資金的方式，但這種方式受到風險投資公司批評，因風投公司認為，投資銀行會壓低IPO價格，幫助投資者取得豐厚獲利。SEC此前已經批准企業在不發新股集資下直接上市，Spotify於2018年就是以這種方式上市。

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編輯：吳敏芳