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【網絡安全】非洲廉價中國手機預載惡意程式　擅自訂閱收費服務

科技 11:01 2020/08/26

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中國廉價手機製造商傳音被揭內置預載xHelper和Triada兩款惡意程式，擅自在用戶的手機下載各種應用程式，並自動為用戶訂閱付費服務。

網絡保安公司日前發表調查披露，中國廉價手機製造商生產商傳音（Transsion）出口至非洲多個發展中國家的手機，內置預載xHelper和Triada兩款惡意程式，擅自在用戶的手機下載各種應用程式，並自動為用戶訂閱付費服務，令不少用戶蒙受金錢損失。

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據美國網媒BuzzFeed News報道，一名南非41歲男子Mxolosi早前購入傳音旗下的Tecno W2型號手機，定價為30美元（約港幣233元）。不過，用後發現手機問題多多，例如經常彈出廣告、手機的預付數據突然消耗，而且更收到他沒有訂閱過的個別程式付款短訊。最終他決定棄用手機，以為是自己意外釀成問題。不過，網絡保安公司Secure-D調查發現，其手機內置「xHelper」及「Triada」兩款惡意程式，擅自在手機下載應用程式及訂閱收費服務。

Secure-D表示，在去年3月至12月期間，共偵察和攔截到84.4萬個與傳音手機預載程式有關的可疑交易，涉及南非、埃塞俄比亞、喀麥隆、埃及、加納等非洲國家；而印尼、緬甸等國家也受影響。

Secure-D董事總經理Geoffrey Cleaves指，傳音手機佔非洲整體網絡流量約4%，但超過18%境內網絡安全問題的點擊都是來自傳音手機。他質疑，傳音以低於成本價出售手機，再以惡意程式收回成本和圖利，形容是剝削全球最貧窮人口的行為。

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傳音：責任在手機代理商

不過，傳音發言人就回應指，xHelper及Triada兩款惡意程式並非出自原廠，責任在於第三方手機代理商，並強調公司已於2018年和2019年推出兩項系統更新修復有關問題。

責任編輯：施雯雯

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