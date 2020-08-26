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比爾蓋茨：我好妒忌天才喬布斯　「沒有他蘋果已經死亡」

環球政經 16:03 2020/08/26

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外界很難想像，全球第二大富豪首富、微軟 (MSFT) 創辦人的比爾蓋茲 (Bill Gates) 會妒忌任何人。然而近期蓋茲受訪時表示，他非常忌妒這位曾經的朋友和競爭對手——已故蘋果創辦人喬布斯（Steve Jobs），並稱喬布斯是一位天才，天生具有領導魅力，而他自己也希望能夠效仿喬布斯。

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根據CNBC報導，蓋茲在訪問中對喬布斯讚不絕口，他形容喬布斯就像一個善於激勵人心的大魔法師（wizard at over-motivating people），而他自己只是一個小魔法師，所以他不會被其魔法所迷惑，但他能看到喬布斯在施魔法時，人們為之所著迷，「這讓我很是妒忌。」

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蓋茲亦感嘆喬布斯為蘋果作出的偉大貢獻。21歲的喬布斯於1976年成立了蘋果，1985年被迫離開蘋果，一直到1997年才重新回歸。回歸之後，他推出了一系列的產品，包括iMac、iPod以及後來iPhone都錄得強勁銷售，這才使得蘋果死裡逃生。蓋茨認為，如果沒有喬布斯的回歸，這一切都不可能發生，「沒有人可以複製他當時做過的事情，包括我自己。」

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編輯：李勝男

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