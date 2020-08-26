【限聚令放寬】戲院周五重開　8月至9月電影上映一覽

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【網民熱話】700萬首期買1300萬自住樓 定投資車位工廈好？
食物發衛生局局長陳肇始昨日（25日）宣布，政府將於周五（28日）發出新的指示，亦開始逐部放寬社交距離措施，當中重開包括戲院在內的公眾場所。以下為8月至9月期間，部分戲院主要會上映的電影：
百老匯：
8月上映
- 屍殺半島
- 吞上癮
- 我的豪爸爸
- 憤路狂逃
- 鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）
- 韓德爾《阿格里皮娜》（已全院滿座）
9月上映
- 我在時間盡頭等你
- 爆怒時速
- 皇家特工：第一任務
- 鋼鐵雨2：核戰危機
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MCL：
8月上映
- 屍殺半島
- 憤路狂逃
- 鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）
- 鬥地主
- 嚇‧房
9月上映
- TENET天能
- 皇家特工：第一任務
- 末世綠洲
- 糖魔怪客
- 神奇女俠1984
英皇戲院
8月上映
- 屍殺半島
9月上映
- 爆怒時速
- 顫．役．前
- 麥路人
- 皇家特工：第一任務
- 鋼鐵雨2：核戰危機
- 末世綠洲
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責任編輯：黎淑雯