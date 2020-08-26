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【限聚令放寬】戲院周五重開　8月至9月電影上映一覽

環球政經 12:31 2020/08/26

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食物發衛生局局長陳肇始昨日（25日）宣布，政府將於周五（28日）發出新的指示，亦開始逐部放寬社交距離措施，當中重開包括戲院在內的公眾場所。以下為8月至9月期間，部分戲院主要會上映的電影：

百老匯：

8月上映

  • 屍殺半島
  • 吞上癮
  • 我的豪爸爸
  • 憤路狂逃
  • 鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）
  • 韓德爾《阿格里皮娜》（已全院滿座）

9月上映

  • 我在時間盡頭等你
  • 爆怒時速
  • 皇家特工：第一任務
  • 鋼鐵雨2：核戰危機

相關文章：【限聚令放寬】陳肇始：周五起放寬社交距離措施　延長食肆堂食至晚上9時

相關文章：【限聚令放寬】晚市堂食禁令鬆綁 大家樂可吸納上望20元

MCL：

8月上映

  • 屍殺半島
  • 憤路狂逃
  • 鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）
  • 鬥地主
  • 嚇‧房

9月上映

  • TENET天能
  • 皇家特工：第一任務
  • 末世綠洲
  • 糖魔怪客
  • 神奇女俠1984

英皇戲院

8月上映

  • 屍殺半島

9月上映

  • 爆怒時速
  • 顫．役．前
  • 麥路人
  • 皇家特工：第一任務
  • 鋼鐵雨2：核戰危機
  • 末世綠洲

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責任編輯：黎淑雯

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