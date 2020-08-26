【限聚令放寬】戲院周五重開　8月至9月電影上映一覽

食物發衛生局局長陳肇始昨日（25日）宣布，政府將於周五（28日）發出新的指示，亦開始逐部放寬社交距離措施，當中重開包括戲院在內的公眾場所。以下為8月至9月期間，部分戲院主要會上映的電影：

百老匯： 8月上映 屍殺半島

吞上癮

我的豪爸爸

憤路狂逃

鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）

韓德爾《阿格里皮娜》（已全院滿座） 9月上映 我在時間盡頭等你

爆怒時速

皇家特工：第一任務

鋼鐵雨2：核戰危機

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MCL： 8月上映 屍殺半島

憤路狂逃

鳴鳥不飛 THE CLOUDS GATHER（動畫）

鬥地主

嚇‧房 9月上映 TENET天能

皇家特工：第一任務

末世綠洲

糖魔怪客

神奇女俠1984

英皇戲院 8月上映 屍殺半島 9月上映 爆怒時速

顫．役．前

麥路人

皇家特工：第一任務

鋼鐵雨2：核戰危機

末世綠洲

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責任編輯：黎淑雯