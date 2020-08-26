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【宏觀中國】金融對外開放　首家外商獨資公募基金誕生

股樓投資 10:40 2020/08/26

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中美角力升級之際，再多一家外資金融機構在國內以獨資身份持有公司，顯示中國進一步落實擴大金融業對外開放，放寬銀行、證券、保險行業的外資持股比例的限制。至於外資又樂意加大在中國的投資，試問中美在經濟脫鈎談何容易！

其他文章：【港股開市】恒指微升不足100點　阿里巴巴再創新高逼近280元大關

引述路透社報道，根據上海聯合產權交易所的信息披露，上海信托以70億元人民幣，轉讓上投摩根基金49%股權，若轉讓交易完成，原本持有51%股權的摩根富林明資產管理將獨資持有上述基金公司，成了國內首家由外資100%控股的公募基金。

上投摩根由上海信託和摩根資管於2004年合資組建。截至2019年12月31日，上投摩根管理客戶資產總值逾1,500億元人民幣。

事實上，今年來外資布局國內市場沒有停步，早前橡樹資本（Oaktree Capital）全資子公司便在北京朝陽區完成工商注冊，成為首家外資獨持的資產管理公司（AMC）。

其他文章：【1810小米業績】小米今日放榜　花旗最牛料收入破千億　

今年6月，友邦保險（01299）也在中國成立了獨資人身保險子公司。另外，上半年外資證券公司如高盛、摩根士丹利相繼通過增持至51%股權，成為國內公司的控股股東。

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記者：林衛

外資 中國 財富及資產管理 金融 公募基金 友邦保險（01299） 經濟

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