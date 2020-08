【宏觀中國】金融對外開放　首家外商獨資公募基金誕生

中美角力升級之際,再多一家外資金融機構在國內以獨資身份持有公司,顯示中國進一步落實擴大金融業對外開放,放寬銀行、證券、保險行業的外資持股比例的限制。至於外資又樂意加大在中國的投資,試問中美在經濟脫鈎談何容易!

引述路透社報道,根據上海聯合產權交易所的信息披露,上海信托以70億元人民幣,轉讓上投摩根基金49%股權,若轉讓交易完成,原本持有51%股權的摩根富林明資產管理將獨資持有上述基金公司,成了國內首家由外資100%控股的公募基金。

上投摩根由上海信託和摩根資管於2004年合資組建。截至2019年12月31日,上投摩根管理客戶資產總值逾1,500億元人民幣。

事實上,今年來外資布局國內市場沒有停步,早前橡樹資本(Oaktree Capital)全資子公司便在北京朝陽區完成工商注冊,成為首家外資獨持的資產管理公司(AMC)。

今年6月,友邦保險(01299)也在中國成立了獨資人身保險子公司。另外,上半年外資證券公司如高盛、摩根士丹利相繼通過增持至51%股權,成為國內公司的控股股東。

記者:林衛