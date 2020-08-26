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【石Sir午市閒談】阿里、美圖、比亞迪、聯想最新部署（立即觀看）

即市財經 12:23 2020/08/26

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恒生指數半日跌53點或0.2%，報25432點，半日成交約723億元，期指應如何部署？今日焦點股有偉易達 （00303） 、聯想 （00992） 、比亞迪 （01211） 、美圖 （01357） 、保利協鑫 （03800） 及阿里 （09988） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

《香港經濟日報集團》免責聲明
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欄名 : 石Sir午市閒談

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