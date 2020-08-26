【中國人壽】國壽今日放榜　光大新證料次季純利137億升19％

中國人壽（02628）今日公中期業績，光大新鴻基預測，在環球投資環境帶動下，國壽第二季純利將增長19%至137億元（人民幣，下同），長線看好及未來12個月有望上試23元水平。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢發表報告指，疫情期間，國壽積極開展線上業務，促使今年首兩季的保費收入均錄得平穩增長，首季及次季分別按年增長13%及13.6%；上半年總體則增長13.2%。

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由於短單保費收入增長高於整體保費收入增長，令新業務價值增長低於保費收入增長。預期上半年新業務價值增長8.5%至375億元，增速與今年首季相若。

報告指，國壽雖然首季投資收益不佳，惟在次季環球投資環境帶動下，料今年上半年總投資收益較去年同期跌幅收窄至1%，至約880億元，並帶動次季營業收入至1,617億元人民幣。

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預期國壽次季歸屬股東利潤為137億元，按年增長近19%；至於上半年純利則合共308億元，按年下跌近18% 。



投資策略上，伍禮賢指，除市況帶來的投資收益變動，國壽在經營業務的發展勢頭良好，長線看好，預期未來12個月內有望上試23元水平。

記者：李兆明